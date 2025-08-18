Qtum (QTUM) reaalajas hind on $ 2.185. Viimase 24 tunni jooksul QTUM kaubeldud madalaim $ 2.137 ja kõrgeim $ 2.211 näitab aktiivset turu volatiivsust. QTUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 106.8759994506836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.770017723731.
Lüliajalise tootluse osas on QTUM muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Qtum (QTUM) – turuteave
No.192
$ 231.11M
$ 231.11M$ 231.11M
$ 973.23K
$ 973.23K$ 973.23K
$ 235.59M
$ 235.59M$ 235.59M
105.77M
105.77M 105.77M
107,822,406
107,822,406 107,822,406
107,822,406
107,822,406 107,822,406
98.09%
2017-03-16 00:00:00
$ 0.38
$ 0.38$ 0.38
QTUM
Qtum praegune turukapitalisatsioon on $ 231.11M$ 973.23K 24 tunnise kauplemismahuga. QTUM ringlev varu on 105.77M, mille koguvaru on 107822406. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 235.59M.
Qtum (QTUM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Qtum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01784
-0.80%
30 päeva
$ -0.25
-10.27%
60 päeva
$ +0.246
+12.68%
90 päeva
$ -0.06
-2.68%
Qtum Hinnamuutus täna
Täna registreeris QTUM muutuse $ -0.01784 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Qtum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.25 (-10.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Qtum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QTUM $ +0.246 (+12.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Qtum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06 (-2.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Qtum (QTUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.
Qtum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Qtum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QTUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Qtum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Qtum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Qtum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Qtum (QTUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qtum (QTUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qtum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Qtum (QTUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QTUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Qtum (QTUM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Qtum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Qtum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.