Qtum logo

Qtum hind(QTUM)

1 QTUM/USD reaalajas hind:

$2.185
-0.81%1D
USD
Qtum (QTUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:50 (UTC+8)

Qtum (QTUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.137
24 h madal
$ 2.211
24 h kõrge

$ 2.137
$ 2.211
$ 106.8759994506836
$ 0.770017723731
-0.46%

-0.80%

-0.55%

-0.55%

Qtum (QTUM) reaalajas hind on $ 2.185. Viimase 24 tunni jooksul QTUM kaubeldud madalaim $ 2.137 ja kõrgeim $ 2.211 näitab aktiivset turu volatiivsust. QTUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 106.8759994506836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.770017723731.

Lüliajalise tootluse osas on QTUM muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Qtum (QTUM) – turuteave

No.192

$ 231.11M
$ 973.23K
$ 235.59M
105.77M
107,822,406
107,822,406
98.09%

2017-03-16 00:00:00

$ 0.38
QTUM

Qtum praegune turukapitalisatsioon on $ 231.11M $ 973.23K 24 tunnise kauplemismahuga. QTUM ringlev varu on 105.77M, mille koguvaru on 107822406. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 235.59M.

Qtum (QTUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Qtum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01784-0.80%
30 päeva$ -0.25-10.27%
60 päeva$ +0.246+12.68%
90 päeva$ -0.06-2.68%
Qtum Hinnamuutus täna

Täna registreeris QTUM muutuse $ -0.01784 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Qtum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.25 (-10.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Qtum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QTUM $ +0.246 (+12.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Qtum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06 (-2.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Qtum (QTUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Qtum hinnaajaloo lehte.

Mis on Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Qtum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QTUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Qtum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Qtum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Qtum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Qtum (QTUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qtum (QTUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qtum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Qtum hinna ennustust kohe!

Qtum (QTUM) tokenoomika

Qtum (QTUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QTUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Qtum (QTUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Qtum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Qtum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QTUM kohalike valuutade suhtes

1 Qtum(QTUM)/VND
57,498.275
1 Qtum(QTUM)/AUD
A$3.3212
1 Qtum(QTUM)/GBP
1.59505
1 Qtum(QTUM)/EUR
1.85725
1 Qtum(QTUM)/USD
$2.185
1 Qtum(QTUM)/MYR
RM9.19885
1 Qtum(QTUM)/TRY
89.12615
1 Qtum(QTUM)/JPY
¥321.195
1 Qtum(QTUM)/ARS
ARS$2,833.96685
1 Qtum(QTUM)/RUB
174.16635
1 Qtum(QTUM)/INR
191.20935
1 Qtum(QTUM)/IDR
Rp35,241.93055
1 Qtum(QTUM)/KRW
3,034.7028
1 Qtum(QTUM)/PHP
123.56175
1 Qtum(QTUM)/EGP
￡E.105.4481
1 Qtum(QTUM)/BRL
R$11.799
1 Qtum(QTUM)/CAD
C$3.0153
1 Qtum(QTUM)/BDT
265.3464
1 Qtum(QTUM)/NGN
3,351.2219
1 Qtum(QTUM)/UAH
90.04385
1 Qtum(QTUM)/VES
Bs294.975
1 Qtum(QTUM)/CLP
$2,106.34
1 Qtum(QTUM)/PKR
Rs618.9668
1 Qtum(QTUM)/KZT
1,182.98085
1 Qtum(QTUM)/THB
฿70.77215
1 Qtum(QTUM)/TWD
NT$65.61555
1 Qtum(QTUM)/AED
د.إ8.01895
1 Qtum(QTUM)/CHF
Fr1.748
1 Qtum(QTUM)/HKD
HK$17.0867
1 Qtum(QTUM)/AMD
֏835.2381
1 Qtum(QTUM)/MAD
.د.م19.64315
1 Qtum(QTUM)/MXN
$41.23095
1 Qtum(QTUM)/PLN
7.9534
1 Qtum(QTUM)/RON
лв9.4392
1 Qtum(QTUM)/SEK
kr20.86675
1 Qtum(QTUM)/BGN
лв3.64895
1 Qtum(QTUM)/HUF
Ft737.656
1 Qtum(QTUM)/CZK
45.6665
1 Qtum(QTUM)/KWD
د.ك0.666425
1 Qtum(QTUM)/ILS
7.36345
1 Qtum(QTUM)/NOK
kr22.26515
1 Qtum(QTUM)/NZD
$3.6708

Qtum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Qtum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Qtum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Qtum kohta

Kui palju on Qtum (QTUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas QTUM hind USD on 2.185 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QTUM/USD hind?
Praegune hind QTUM/USD on $ 2.185. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Qtum turukapitalisatsioon?
QTUM turukapitalisatsioon on $ 231.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QTUM ringlev varu?
QTUM ringlev varu on 105.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QTUM (ATH) hind?
QTUM saavutab ATH hinna summas 106.8759994506836 USD.
Mis oli kõigi aegade QTUM madalaim (ATL) hind?
QTUM nägi ATL hinda summas 0.770017723731 USD.
Milline on QTUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QTUM kauplemismaht on $ 973.23K USD.
Kas QTUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
QTUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QTUM hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

