Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

KohtNo.160

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)160,98%

Ringlev varu105 795 854,5

Maksimaalne varu107 822 406

Koguvaru107 822 406

Ringluse määr0.9812%

Väljaandmise kuupäev2017-03-16 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0,38 USDT

Kõigi aegade kõrgeim106.8759994506836,2018-01-07

Madalaim hind0.770017723731,2020-03-13

Avalik plokiahelQTUM

Sektor

Sotsiaalmeedia

