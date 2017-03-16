Qtum (QTUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Qtum (QTUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Qtum (QTUM) teave Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Ametlik veebisait: https://qtum.org/ Valge raamat: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Plokiahela Explorer: https://qtum.info/ Ostke QTUM kohe!

Qtum (QTUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Qtum (QTUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 211.55M $ 211.55M $ 211.55M Koguvaru: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Ringlev varu: $ 105.77M $ 105.77M $ 105.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 215.64M $ 215.64M $ 215.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 Kõigi aegade madalaim: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Praegune hind: $ 2 $ 2 $ 2 Lisateave Qtum (QTUM) hinna kohta

Qtum (QTUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Qtum (QTUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QTUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QTUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QTUM tokeni tokenoomikat, avastage QTUM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QTUM Kas olete huvitatud Qtum (QTUM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QTUM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QTUM MEXC-ist osta!

Qtum (QTUM) hinna ajalugu QTUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QTUM hinna ajalugu kohe!

QTUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QTUM võiks suunduda? Meie QTUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QTUM tokeni hinna ennustust kohe!

