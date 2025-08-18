Paris Saint-Germain (PSG) reaalajas hind on $ 1.903. Viimase 24 tunni jooksul PSG kaubeldud madalaim $ 1.871 ja kõrgeim $ 1.927 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 61.23039646 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.351577858797389.
Lüliajalise tootluse osas on PSG muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, +0.79% 24 tunni vältel -0.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Paris Saint-Germain (PSG) – turuteave
No.891
$ 19.96M
$ 470.92K
$ 37.85M
10.49M
19,890,000
BSC
Paris Saint-Germain praegune turukapitalisatsioon on $ 19.96M$ 470.92K 24 tunnise kauplemismahuga. PSG ringlev varu on 10.49M, mille koguvaru on 19890000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Paris Saint-Germain (PSG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Paris Saint-Germain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.01492
+0.79%
30 päeva
$ +0.309
+19.38%
60 päeva
$ +0.29
+17.97%
90 päeva
$ -0.731
-27.76%
Paris Saint-Germain Hinnamuutus täna
Täna registreeris PSG muutuse $ +0.01492 (+0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Paris Saint-Germain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.309 (+19.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Paris Saint-Germain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSG $ +0.29 (+17.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Paris Saint-Germain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.731 (-27.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Paris Saint-Germain (PSG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
Paris Saint-Germain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Paris Saint-Germain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PSG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Paris Saint-Germain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paris Saint-Germain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Paris Saint-Germain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Paris Saint-Germain (PSG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paris Saint-Germain (PSG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paris Saint-Germain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Paris Saint-Germain (PSG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Paris Saint-Germain (PSG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Paris Saint-Germain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paris Saint-Germain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.