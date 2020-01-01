Paris Saint-Germain (PSG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paris Saint-Germain (PSG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paris Saint-Germain (PSG) teave The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Ametlik veebisait: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Ostke PSG kohe!

Paris Saint-Germain (PSG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paris Saint-Germain (PSG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.72M $ 18.72M $ 18.72M Koguvaru: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Ringlev varu: $ 10.49M $ 10.49M $ 10.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.50M $ 35.50M $ 35.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Kõigi aegade madalaim: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Praegune hind: $ 1.785 $ 1.785 $ 1.785 Lisateave Paris Saint-Germain (PSG) hinna kohta

Paris Saint-Germain (PSG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paris Saint-Germain (PSG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSG tokeni tokenoomikat, avastage PSG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PSG Kas olete huvitatud Paris Saint-Germain (PSG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PSG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PSG MEXC-ist osta!

Paris Saint-Germain (PSG) hinna ajalugu PSG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PSG hinna ajalugu kohe!

PSG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSG võiks suunduda? Meie PSG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PSG tokeni hinna ennustust kohe!

