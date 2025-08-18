Rohkem infot PONKE

PONKE logo

PONKE hind(PONKE)

1 PONKE/USD reaalajas hind:

$0.11966
-0.19%1D
USD
PONKE (PONKE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:37:53 (UTC+8)

PONKE (PONKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11324
24 h madal
$ 0.12121
24 h kõrge

$ 0.11324
$ 0.12121
$ 0.8408567660617136
$ 0.002254494911627271
+0.64%

-0.19%

-0.53%

-0.53%

PONKE (PONKE) reaalajas hind on $ 0.11966. Viimase 24 tunni jooksul PONKE kaubeldud madalaim $ 0.11324 ja kõrgeim $ 0.12121 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8408567660617136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002254494911627271.

Lüliajalise tootluse osas on PONKE muutunud +0.64% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PONKE (PONKE) – turuteave

No.500

$ 66.48M
$ 908.67K
$ 66.48M
555.54M
555,555,555
555,544,226
99.99%

SOL

PONKE praegune turukapitalisatsioon on $ 66.48M $ 908.67K 24 tunnise kauplemismahuga. PONKE ringlev varu on 555.54M, mille koguvaru on 555544226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.48M.

PONKE (PONKE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PONKE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002278-0.19%
30 päeva$ -0.04118-25.61%
60 päeva$ +0.00568+4.98%
90 päeva$ -0.0513-30.01%
PONKE Hinnamuutus täna

Täna registreeris PONKE muutuse $ -0.0002278 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PONKE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.04118 (-25.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PONKE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PONKE $ +0.00568 (+4.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PONKE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0513 (-30.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PONKE (PONKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PONKE hinnaajaloo lehte.

Mis on PONKE (PONKE)

PONKE is a memecoin on Solana chain.

PONKE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PONKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PONKE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PONKE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PONKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on PONKE (PONKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PONKE (PONKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PONKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PONKE hinna ennustust kohe!

PONKE (PONKE) tokenoomika

PONKE (PONKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PONKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PONKE (PONKE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PONKE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PONKE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PONKE kohalike valuutade suhtes

PONKE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PONKE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PONKE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PONKE kohta

Kui palju on PONKE (PONKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PONKE hind USD on 0.11966 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PONKE/USD hind?
Praegune hind PONKE/USD on $ 0.11966. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PONKE turukapitalisatsioon?
PONKE turukapitalisatsioon on $ 66.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PONKE ringlev varu?
PONKE ringlev varu on 555.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PONKE (ATH) hind?
PONKE saavutab ATH hinna summas 0.8408567660617136 USD.
Mis oli kõigi aegade PONKE madalaim (ATL) hind?
PONKE nägi ATL hinda summas 0.002254494911627271 USD.
Milline on PONKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PONKE kauplemismaht on $ 908.67K USD.
Kas PONKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PONKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PONKE hinna ennustust.
PONKE (PONKE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

