PONKE (PONKE) tokenoomika

PONKE (PONKE) teave PONKE is a memecoin on Solana chain. Ametlik veebisait: https://www.ponke.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5z3EqYQo9HiCEs3R84RCDMu2n7anpDMxRhdK8PSWmrRC Ostke PONKE kohe!

PONKE (PONKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Turukapital: $ 59.29M
Koguvaru: $ 555.54M
Ringlev varu: $ 555.54M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.29M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.86
Kõigi aegade madalaim: $ 0.002254494911627271
Praegune hind: $ 0.10672

PONKE (PONKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PONKE (PONKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PONKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PONKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PONKE tokeni tokenoomikat, avastage PONKE tokeni reaalajas hinda!

PONKE (PONKE) hinna ajalugu PONKE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PONKE hinna ajalugu kohe!

PONKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PONKE võiks suunduda? Meie PONKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PONKE tokeni hinna ennustust kohe!

