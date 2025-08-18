Pangolin (PNG) reaalajas hind on $ 0.14843. Viimase 24 tunni jooksul PNG kaubeldud madalaim $ 0.1439 ja kõrgeim $ 0.15125 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.98749156 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010871739675202628.
Lüliajalise tootluse osas on PNG muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +5.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pangolin (PNG) – turuteave
No.732
$ 32.71M
$ 66.98K
$ 34.14M
220.37M
230,000,000
230,000,000
95.81%
AVAX_CCHAIN
Pangolin praegune turukapitalisatsioon on $ 32.71M$ 66.98K 24 tunnise kauplemismahuga. PNG ringlev varu on 220.37M, mille koguvaru on 230000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.14M.
Pangolin (PNG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pangolin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004735
+0.32%
30 päeva
$ -0.00212
-1.41%
60 päeva
$ +0.01957
+15.18%
90 päeva
$ -0.02847
-16.10%
Pangolin Hinnamuutus täna
Täna registreeris PNG muutuse $ +0.0004735 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pangolin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00212 (-1.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pangolin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PNG $ +0.01957 (+15.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pangolin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02847 (-16.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pangolin (PNG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.
Pangolin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pangolin (PNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pangolin (PNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pangolin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pangolin (PNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
