Rohkem infot PNG

PNG Hinnainfo

PNG Valge raamat

PNG Ametlik veebisait

PNG Tokenoomika

PNG Hinnaprognoos

PNG Ajalugu

PNG – ostujuhend

PNG-usaldusraha valuutakonverter

PNG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pangolin logo

Pangolin hind(PNG)

1 PNG/USD reaalajas hind:

$0.14843
$0.14843$0.14843
+0.32%1D
USD
Pangolin (PNG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:07:51 (UTC+8)

Pangolin (PNG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1439
$ 0.1439$ 0.1439
24 h madal
$ 0.15125
$ 0.15125$ 0.15125
24 h kõrge

$ 0.1439
$ 0.1439$ 0.1439

$ 0.15125
$ 0.15125$ 0.15125

$ 4.98749156
$ 4.98749156$ 4.98749156

$ 0.010871739675202628
$ 0.010871739675202628$ 0.010871739675202628

-0.28%

+0.32%

+5.88%

+5.88%

Pangolin (PNG) reaalajas hind on $ 0.14843. Viimase 24 tunni jooksul PNG kaubeldud madalaim $ 0.1439 ja kõrgeim $ 0.15125 näitab aktiivset turu volatiivsust. PNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.98749156 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010871739675202628.

Lüliajalise tootluse osas on PNG muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +5.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pangolin (PNG) – turuteave

No.732

$ 32.71M
$ 32.71M$ 32.71M

$ 66.98K
$ 66.98K$ 66.98K

$ 34.14M
$ 34.14M$ 34.14M

220.37M
220.37M 220.37M

230,000,000
230,000,000 230,000,000

230,000,000
230,000,000 230,000,000

95.81%

AVAX_CCHAIN

Pangolin praegune turukapitalisatsioon on $ 32.71M $ 66.98K 24 tunnise kauplemismahuga. PNG ringlev varu on 220.37M, mille koguvaru on 230000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.14M.

Pangolin (PNG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pangolin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0004735+0.32%
30 päeva$ -0.00212-1.41%
60 päeva$ +0.01957+15.18%
90 päeva$ -0.02847-16.10%
Pangolin Hinnamuutus täna

Täna registreeris PNG muutuse $ +0.0004735 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pangolin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00212 (-1.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pangolin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PNG $ +0.01957 (+15.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pangolin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02847 (-16.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pangolin (PNG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pangolin hinnaajaloo lehte.

Mis on Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pangolin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PNG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pangolin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pangolin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pangolin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pangolin (PNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pangolin (PNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pangolin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pangolin hinna ennustust kohe!

Pangolin (PNG) tokenoomika

Pangolin (PNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pangolin (PNG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pangolin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pangolin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PNG kohalike valuutade suhtes

1 Pangolin(PNG)/VND
3,905.93545
1 Pangolin(PNG)/AUD
A$0.2270979
1 Pangolin(PNG)/GBP
0.1083539
1 Pangolin(PNG)/EUR
0.1261655
1 Pangolin(PNG)/USD
$0.14843
1 Pangolin(PNG)/MYR
RM0.6248903
1 Pangolin(PNG)/TRY
6.0544597
1 Pangolin(PNG)/JPY
¥21.81921
1 Pangolin(PNG)/ARS
ARS$192.2658319
1 Pangolin(PNG)/RUB
11.8224495
1 Pangolin(PNG)/INR
12.9891093
1 Pangolin(PNG)/IDR
Rp2,394.0319229
1 Pangolin(PNG)/KRW
206.1514584
1 Pangolin(PNG)/PHP
8.3937165
1 Pangolin(PNG)/EGP
￡E.7.1572946
1 Pangolin(PNG)/BRL
R$0.801522
1 Pangolin(PNG)/CAD
C$0.2048334
1 Pangolin(PNG)/BDT
18.0253392
1 Pangolin(PNG)/NGN
227.6530282
1 Pangolin(PNG)/UAH
6.1168003
1 Pangolin(PNG)/VES
Bs20.03805
1 Pangolin(PNG)/CLP
$143.08652
1 Pangolin(PNG)/PKR
Rs42.0472504
1 Pangolin(PNG)/KZT
80.3614863
1 Pangolin(PNG)/THB
฿4.8031948
1 Pangolin(PNG)/TWD
NT$4.4573529
1 Pangolin(PNG)/AED
د.إ0.5447381
1 Pangolin(PNG)/CHF
Fr0.118744
1 Pangolin(PNG)/HKD
HK$1.1607226
1 Pangolin(PNG)/AMD
֏56.7388518
1 Pangolin(PNG)/MAD
.د.م1.3343857
1 Pangolin(PNG)/MXN
$2.7800939
1 Pangolin(PNG)/PLN
0.5388009
1 Pangolin(PNG)/RON
лв0.6412176
1 Pangolin(PNG)/SEK
kr1.4145379
1 Pangolin(PNG)/BGN
лв0.2478781
1 Pangolin(PNG)/HUF
Ft50.0773134
1 Pangolin(PNG)/CZK
3.1036713
1 Pangolin(PNG)/KWD
د.ك0.04527115
1 Pangolin(PNG)/ILS
0.5002091
1 Pangolin(PNG)/NOK
kr1.5080488
1 Pangolin(PNG)/NZD
$0.2493624

Pangolin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pangolin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pangolin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pangolin kohta

Kui palju on Pangolin (PNG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PNG hind USD on 0.14843 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PNG/USD hind?
Praegune hind PNG/USD on $ 0.14843. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pangolin turukapitalisatsioon?
PNG turukapitalisatsioon on $ 32.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PNG ringlev varu?
PNG ringlev varu on 220.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNG (ATH) hind?
PNG saavutab ATH hinna summas 4.98749156 USD.
Mis oli kõigi aegade PNG madalaim (ATL) hind?
PNG nägi ATL hinda summas 0.010871739675202628 USD.
Milline on PNG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PNG kauplemismaht on $ 66.98K USD.
Kas PNG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PNG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:07:51 (UTC+8)

Pangolin (PNG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PNG/USD kalkulaator

Summa

PNG
PNG
USD
USD

1 PNG = 0.14843 USD

Kauplemine: PNG

PNGUSDT
$0.14843
$0.14843$0.14843
+0.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu