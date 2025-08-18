Mis on Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida PNG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pangolin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pangolin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pangolin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pangolin (PNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pangolin (PNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pangolin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.



Pangolin (PNG) tokenoomika

Pangolin (PNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pangolin (PNG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pangolin osta? Protsess on lihtne ja kiire!

PNG kohalike valuutade suhtes

Pangolin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pangolin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pangolin kohta Kui palju on Pangolin (PNG) tänapäeval väärt? Reaalajas PNG hind USD on 0.14843 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PNG/USD hind? $ 0.14843 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PNG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pangolin turukapitalisatsioon? PNG turukapitalisatsioon on $ 32.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PNG ringlev varu? PNG ringlev varu on 220.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNG (ATH) hind? PNG saavutab ATH hinna summas 4.98749156 USD . Mis oli kõigi aegade PNG madalaim (ATL) hind? PNG nägi ATL hinda summas 0.010871739675202628 USD . Milline on PNG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PNG kauplemismaht on $ 66.98K USD . Kas PNG sel aastal kõrgemale ka suundub? PNG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNG hinna ennustust

