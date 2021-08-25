PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

NimiPNG

KohtNo.735

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.25%

Ringlev varu224,373,971

Maksimaalne varu230,000,000

Koguvaru230,000,000

Ringluse määr0.9755%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim4.98749156,2021-08-25

Madalaim hind0.010871739675202628,2023-10-24

Avalik plokiahelAVAX_CCHAIN

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...