Pangolin (PNG) teave Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Ametlik veebisait: https://pangolin.exchange/ Valge raamat: https://docs.pangolin.exchange/ Plokiahela Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Ostke PNG kohe!

Pangolin (PNG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pangolin (PNG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M Koguvaru: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Ringlev varu: $ 220.37M $ 220.37M $ 220.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.57M $ 30.57M $ 30.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Praegune hind: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 Lisateave Pangolin (PNG) hinna kohta

Pangolin (PNG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pangolin (PNG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PNG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PNG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PNG tokeni tokenoomikat, avastage PNG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PNG Kas olete huvitatud Pangolin (PNG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PNG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PNG MEXC-ist osta!

Pangolin (PNG) hinna ajalugu PNG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PNG hinna ajalugu kohe!

PNG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PNG võiks suunduda? Meie PNG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PNG tokeni hinna ennustust kohe!

