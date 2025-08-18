PepeCoin (PEPECOIN) reaalajas hind on $ 0.393. Viimase 24 tunni jooksul PEPECOIN kaubeldud madalaim $ 0.3802 ja kõrgeim $ 0.412 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPECOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.565843950109182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000261303532360508.
Lüliajalise tootluse osas on PEPECOIN muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -16.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PepeCoin (PEPECOIN) – turuteave
No.645
$ 42.07M
$ 66.20K
$ 52.57M
107.06M
133,769,420
107,649,861.19415183
80.03%
ETH
PepeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 42.07M$ 66.20K 24 tunnise kauplemismahuga. PEPECOIN ringlev varu on 107.06M, mille koguvaru on 107649861.19415183. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.57M.
PepeCoin (PEPECOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PepeCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007367
-1.83%
30 päeva
$ -0.1848
-31.99%
60 päeva
$ +0.0412
+11.71%
90 päeva
$ -0.0561
-12.50%
PepeCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris PEPECOIN muutuse $ -0.007367 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PepeCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1848 (-31.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PepeCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEPECOIN $ +0.0412 (+11.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PepeCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0561 (-12.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PepeCoin (PEPECOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.
PepeCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PepeCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PEPECOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PepeCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PepeCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PepeCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on PepeCoin (PEPECOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PepeCoin (PEPECOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PepeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPECOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PepeCoin (PEPECOIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PepeCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PepeCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.