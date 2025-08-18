Rohkem infot PEPECOIN

PepeCoin logo

PepeCoin hind(PEPECOIN)

1 PEPECOIN/USD reaalajas hind:

$0.393
$0.393$0.393
-1.84%1D
USD
PepeCoin (PEPECOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:15:42 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3802
$ 0.3802$ 0.3802
24 h madal
$ 0.412
$ 0.412$ 0.412
24 h kõrge

$ 0.3802
$ 0.3802$ 0.3802

$ 0.412
$ 0.412$ 0.412

$ 7.565843950109182
$ 7.565843950109182$ 7.565843950109182

$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508

+0.10%

-1.83%

-16.74%

-16.74%

PepeCoin (PEPECOIN) reaalajas hind on $ 0.393. Viimase 24 tunni jooksul PEPECOIN kaubeldud madalaim $ 0.3802 ja kõrgeim $ 0.412 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEPECOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.565843950109182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000261303532360508.

Lüliajalise tootluse osas on PEPECOIN muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -16.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PepeCoin (PEPECOIN) – turuteave

No.645

$ 42.07M
$ 42.07M$ 42.07M

$ 66.20K
$ 66.20K$ 66.20K

$ 52.57M
$ 52.57M$ 52.57M

107.06M
107.06M 107.06M

133,769,420
133,769,420 133,769,420

107,649,861.19415183
107,649,861.19415183 107,649,861.19415183

80.03%

ETH

PepeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 42.07M $ 66.20K 24 tunnise kauplemismahuga. PEPECOIN ringlev varu on 107.06M, mille koguvaru on 107649861.19415183. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.57M.

PepeCoin (PEPECOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PepeCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007367-1.83%
30 päeva$ -0.1848-31.99%
60 päeva$ +0.0412+11.71%
90 päeva$ -0.0561-12.50%
PepeCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris PEPECOIN muutuse $ -0.007367 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PepeCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1848 (-31.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PepeCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PEPECOIN $ +0.0412 (+11.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PepeCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0561 (-12.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PepeCoin (PEPECOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PepeCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PepeCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PEPECOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PepeCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PepeCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PepeCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on PepeCoin (PEPECOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PepeCoin (PEPECOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PepeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PepeCoin hinna ennustust kohe!

PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika

PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEPECOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PepeCoin (PEPECOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PepeCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PepeCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PEPECOIN kohalike valuutade suhtes

1 PepeCoin(PEPECOIN)/VND
10,341.795
1 PepeCoin(PEPECOIN)/AUD
A$0.60129
1 PepeCoin(PEPECOIN)/GBP
0.28689
1 PepeCoin(PEPECOIN)/EUR
0.33405
1 PepeCoin(PEPECOIN)/USD
$0.393
1 PepeCoin(PEPECOIN)/MYR
RM1.65453
1 PepeCoin(PEPECOIN)/TRY
16.05405
1 PepeCoin(PEPECOIN)/JPY
¥57.771
1 PepeCoin(PEPECOIN)/ARS
ARS$509.06469
1 PepeCoin(PEPECOIN)/RUB
31.29852
1 PepeCoin(PEPECOIN)/INR
34.39143
1 PepeCoin(PEPECOIN)/IDR
Rp6,338.70879
1 PepeCoin(PEPECOIN)/KRW
545.82984
1 PepeCoin(PEPECOIN)/PHP
22.31454
1 PepeCoin(PEPECOIN)/EGP
￡E.18.95046
1 PepeCoin(PEPECOIN)/BRL
R$2.1222
1 PepeCoin(PEPECOIN)/CAD
C$0.54234
1 PepeCoin(PEPECOIN)/BDT
47.67483
1 PepeCoin(PEPECOIN)/NGN
601.83627
1 PepeCoin(PEPECOIN)/UAH
16.19553
1 PepeCoin(PEPECOIN)/VES
Bs53.055
1 PepeCoin(PEPECOIN)/CLP
$378.066
1 PepeCoin(PEPECOIN)/PKR
Rs111.23472
1 PepeCoin(PEPECOIN)/KZT
212.54619
1 PepeCoin(PEPECOIN)/THB
฿12.71748
1 PepeCoin(PEPECOIN)/TWD
NT$11.80179
1 PepeCoin(PEPECOIN)/AED
د.إ1.44231
1 PepeCoin(PEPECOIN)/CHF
Fr0.3144
1 PepeCoin(PEPECOIN)/HKD
HK$3.07326
1 PepeCoin(PEPECOIN)/AMD
֏150.2832
1 PepeCoin(PEPECOIN)/MAD
.د.م3.53307
1 PepeCoin(PEPECOIN)/MXN
$7.35303
1 PepeCoin(PEPECOIN)/PLN
1.42659
1 PepeCoin(PEPECOIN)/RON
лв1.69776
1 PepeCoin(PEPECOIN)/SEK
kr3.74922
1 PepeCoin(PEPECOIN)/BGN
лв0.65631
1 PepeCoin(PEPECOIN)/HUF
Ft132.59034
1 PepeCoin(PEPECOIN)/CZK
8.20977
1 PepeCoin(PEPECOIN)/KWD
د.ك0.119472
1 PepeCoin(PEPECOIN)/ILS
1.32441
1 PepeCoin(PEPECOIN)/NOK
kr3.99288
1 PepeCoin(PEPECOIN)/NZD
$0.66024

PepeCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PepeCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PepeCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PepeCoin kohta

Kui palju on PepeCoin (PEPECOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEPECOIN hind USD on 0.393 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEPECOIN/USD hind?
Praegune hind PEPECOIN/USD on $ 0.393. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PepeCoin turukapitalisatsioon?
PEPECOIN turukapitalisatsioon on $ 42.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEPECOIN ringlev varu?
PEPECOIN ringlev varu on 107.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEPECOIN (ATH) hind?
PEPECOIN saavutab ATH hinna summas 7.565843950109182 USD.
Mis oli kõigi aegade PEPECOIN madalaim (ATL) hind?
PEPECOIN nägi ATL hinda summas 0.000261303532360508 USD.
Milline on PEPECOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEPECOIN kauplemismaht on $ 66.20K USD.
Kas PEPECOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEPECOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEPECOIN hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:15:42 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PEPECOIN/USD kalkulaator

Summa

PEPECOIN
PEPECOIN
USD
USD

1 PEPECOIN = 0.393 USD

Kauplemine: PEPECOIN

PEPECOINUSDT
$0.393
$0.393$0.393
-1.87%

