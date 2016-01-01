PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PepeCoin (PEPECOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PepeCoin (PEPECOIN) teave PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Ametlik veebisait: https://pepecoin.io Valge raamat: https://linktr.ee/pepecoins Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Ostke PEPECOIN kohe!

PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PepeCoin (PEPECOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.56M $ 39.56M $ 39.56M Koguvaru: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Ringlev varu: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.43M $ 49.43M $ 49.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Praegune hind: $ 0.3695 $ 0.3695 $ 0.3695 Lisateave PepeCoin (PEPECOIN) hinna kohta

PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PepeCoin (PEPECOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PEPECOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PEPECOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PEPECOIN tokeni tokenoomikat, avastage PEPECOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PEPECOIN Kas olete huvitatud PepeCoin (PEPECOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PEPECOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PEPECOIN MEXC-ist osta!

PepeCoin (PEPECOIN) hinna ajalugu PEPECOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PEPECOIN hinna ajalugu kohe!

PEPECOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PEPECOIN võiks suunduda? Meie PEPECOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PEPECOIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!