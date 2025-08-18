OORT (OORT) reaalajas hind on $ 0.0264. Viimase 24 tunni jooksul OORT kaubeldud madalaim $ 0.0262 ja kõrgeim $ 0.0275 näitab aktiivset turu volatiivsust. OORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1845033831215028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02149204573142017.
Lüliajalise tootluse osas on OORT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -10.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OORT (OORT) – turuteave
No.987
$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M
$ 150.01K
$ 150.01K$ 150.01K
$ 52.80M
$ 52.80M$ 52.80M
573.53M
573.53M 573.53M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
28.67%
OORT
OORT praegune turukapitalisatsioon on $ 15.14M$ 150.01K 24 tunnise kauplemismahuga. OORT ringlev varu on 573.53M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.80M.
OORT (OORT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OORT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000199
-0.75%
30 päeva
$ -0.0118
-30.90%
60 päeva
$ -0.0129
-32.83%
90 päeva
$ -0.0221
-45.57%
OORT Hinnamuutus täna
Täna registreeris OORT muutuse $ -0.000199 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OORT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0118 (-30.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OORT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OORT $ -0.0129 (-32.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OORT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0221 (-45.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OORT (OORT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.
OORT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OORT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

OORT hinna ennustus (USD)
Kui palju on OORT (OORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OORT (OORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OORT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OORT (OORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OORT (OORT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OORT osta? Protsess on lihtne ja kiire!
