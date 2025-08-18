Rohkem infot OORT

OORT hind(OORT)

1 OORT/USD reaalajas hind:

$0.0264
$0.0264$0.0264
-0.75%1D
USD
OORT (OORT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:04:06 (UTC+8)

OORT (OORT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0262
$ 0.0262$ 0.0262
24 h madal
$ 0.0275
$ 0.0275$ 0.0275
24 h kõrge

$ 0.0262
$ 0.0262$ 0.0262

$ 0.0275
$ 0.0275$ 0.0275

$ 1.1845033831215028
$ 1.1845033831215028$ 1.1845033831215028

$ 0.02149204573142017
$ 0.02149204573142017$ 0.02149204573142017

0.00%

-0.75%

-10.51%

-10.51%

OORT (OORT) reaalajas hind on $ 0.0264. Viimase 24 tunni jooksul OORT kaubeldud madalaim $ 0.0262 ja kõrgeim $ 0.0275 näitab aktiivset turu volatiivsust. OORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1845033831215028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02149204573142017.

Lüliajalise tootluse osas on OORT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel -10.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OORT (OORT) – turuteave

No.987

$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M

$ 150.01K
$ 150.01K$ 150.01K

$ 52.80M
$ 52.80M$ 52.80M

573.53M
573.53M 573.53M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

28.67%

OORT

OORT praegune turukapitalisatsioon on $ 15.14M $ 150.01K 24 tunnise kauplemismahuga. OORT ringlev varu on 573.53M, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.80M.

OORT (OORT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OORT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000199-0.75%
30 päeva$ -0.0118-30.90%
60 päeva$ -0.0129-32.83%
90 päeva$ -0.0221-45.57%
OORT Hinnamuutus täna

Täna registreeris OORT muutuse $ -0.000199 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OORT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0118 (-30.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OORT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OORT $ -0.0129 (-32.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OORT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0221 (-45.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OORT (OORT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OORT hinnaajaloo lehte.

Mis on OORT (OORT)

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

OORT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OORT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OORT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OORT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OORT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OORT hinna ennustus (USD)

Kui palju on OORT (OORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OORT (OORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OORT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OORT hinna ennustust kohe!

OORT (OORT) tokenoomika

OORT (OORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OORT (OORT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OORT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OORT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OORT kohalike valuutade suhtes

OORT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OORT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OORT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OORT kohta

Kui palju on OORT (OORT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OORT hind USD on 0.0264 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OORT/USD hind?
Praegune hind OORT/USD on $ 0.0264. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OORT turukapitalisatsioon?
OORT turukapitalisatsioon on $ 15.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OORT ringlev varu?
OORT ringlev varu on 573.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OORT (ATH) hind?
OORT saavutab ATH hinna summas 1.1845033831215028 USD.
Mis oli kõigi aegade OORT madalaim (ATL) hind?
OORT nägi ATL hinda summas 0.02149204573142017 USD.
Milline on OORT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OORT kauplemismaht on $ 150.01K USD.
Kas OORT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OORT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:04:06 (UTC+8)

OORT (OORT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

