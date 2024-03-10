OORT

OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

KohtNo.916

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.10%

Ringlev varu587,294,105.7684113

Maksimaalne varu2,000,000,000

Koguvaru2,000,000,000

Ringluse määr0.2936%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.1845033831215028,2024-03-10

Madalaim hind0.02149204573142017,2025-08-06

Avalik plokiahelOORT

TutvustusOORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...