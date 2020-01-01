OORT (OORT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OORT (OORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OORT (OORT) teave OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. Ametlik veebisait: https://oortech.com Valge raamat: https://docs.oortech.com/oort/ Plokiahela Explorer: https://mainnet-scan.oortech.com Ostke OORT kohe!

OORT (OORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OORT (OORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 576.23M $ 576.23M $ 576.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.40M $ 50.40M $ 50.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 Praegune hind: $ 0.0252 $ 0.0252 $ 0.0252 Lisateave OORT (OORT) hinna kohta

OORT (OORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OORT (OORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OORT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OORT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OORT tokeni tokenoomikat, avastage OORT tokeni reaalajas hinda!

OORT (OORT) hinna ajalugu OORT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OORT hinna ajalugu kohe!

OORT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OORT võiks suunduda? Meie OORT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OORT tokeni hinna ennustust kohe!

