OpenOcean (OOE) reaalajas hind on $ 0.00444. Viimase 24 tunni jooksul OOE kaubeldud madalaim $ 0.004009 ja kõrgeim $ 0.004605 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.02994721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003010001778620606.
Lüliajalise tootluse osas on OOE muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel +3.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OpenOcean (OOE) – turuteave
No.4031
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.87K
$ 3.87K$ 3.87K
$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
2021-07-12 00:00:00
BSC
OpenOcean praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.87K 24 tunnise kauplemismahuga. OOE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.44M.
OpenOcean (OOE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OpenOcean tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000259
-0.58%
30 päeva
$ +0.000308
+7.45%
60 päeva
$ +0.000205
+4.84%
90 päeva
$ -0.000818
-15.56%
OpenOcean Hinnamuutus täna
Täna registreeris OOE muutuse $ -0.0000259 (-0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OpenOcean 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000308 (+7.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OpenOcean 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OOE $ +0.000205 (+4.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OpenOcean 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000818 (-15.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OpenOcean (OOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.
OpenOcean on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OpenOcean investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OpenOcean kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OpenOcean ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OpenOcean hinna ennustus (USD)
Kui palju on OpenOcean (OOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenOcean (OOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenOcean nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OpenOcean (OOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OpenOcean (OOE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OpenOcean osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OpenOcean osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
