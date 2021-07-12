OpenOcean (OOE) tokenoomika

OpenOcean (OOE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi OpenOcean (OOE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

OpenOcean (OOE) teave

OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

Ametlik veebisait:
https://openocean.finance/
Valge raamat:
https://docs.openocean.finance/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5

OpenOcean (OOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage OpenOcean (OOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.0601
$ 1.0601$ 1.0601
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00296126157310746
$ 0.00296126157310746$ 0.00296126157310746
Praegune hind:
$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113

OpenOcean (OOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

OpenOcean (OOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OOE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OOE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OOE tokeni tokenoomikat, avastage OOE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OOE

Kas olete huvitatud OpenOcean (OOE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OOE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

OpenOcean (OOE) hinna ajalugu

OOE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

OOE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OOE võiks suunduda? Meie OOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.