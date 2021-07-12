OpenOcean (OOE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OpenOcean (OOE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OpenOcean (OOE) teave OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service. Ametlik veebisait: https://openocean.finance/ Valge raamat: https://docs.openocean.finance/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5 Ostke OOE kohe!

OpenOcean (OOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OpenOcean (OOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0601 $ 1.0601 $ 1.0601 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00296126157310746 $ 0.00296126157310746 $ 0.00296126157310746 Praegune hind: $ 0.004113 $ 0.004113 $ 0.004113 Lisateave OpenOcean (OOE) hinna kohta

OpenOcean (OOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OpenOcean (OOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OOE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OOE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OOE tokeni tokenoomikat, avastage OOE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OOE Kas olete huvitatud OpenOcean (OOE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OOE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OOE MEXC-ist osta!

OpenOcean (OOE) hinna ajalugu OOE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OOE hinna ajalugu kohe!

OOE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OOE võiks suunduda? Meie OOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OOE tokeni hinna ennustust kohe!

