Mis on Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire hinna ennustus (USD)

Kui palju on Numeraire (NMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numeraire (NMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Numeraire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Numeraire hinna ennustust kohe!

Numeraire (NMR) tokenoomika

Numeraire (NMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Numeraire ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Numeraire võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Numeraire kohta Kui palju on Numeraire (NMR) tänapäeval väärt? Reaalajas NMR hind USD on 9.074 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NMR/USD hind? $ 9.074 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NMR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Numeraire turukapitalisatsioon? NMR turukapitalisatsioon on $ 68.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NMR ringlev varu? NMR ringlev varu on 7.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMR (ATH) hind? NMR saavutab ATH hinna summas 168.48800659179688 USD . Mis oli kõigi aegade NMR madalaim (ATL) hind? NMR nägi ATL hinda summas 1.92766 USD . Milline on NMR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NMR kauplemismaht on $ 5.44M USD . Kas NMR sel aastal kõrgemale ka suundub? NMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMR hinna ennustust

