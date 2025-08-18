Rohkem infot NMR

Numeraire hind(NMR)

1 NMR/USD reaalajas hind:

Numeraire (NMR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:02 (UTC+8)

Numeraire (NMR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
-0.47%

-1.42%

+1.08%

+1.08%

Numeraire (NMR) reaalajas hind on $ 9.074. Viimase 24 tunni jooksul NMR kaubeldud madalaim $ 8.84 ja kõrgeim $ 10.618 näitab aktiivset turu volatiivsust. NMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 168.48800659179688 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.92766.

Lüliajalise tootluse osas on NMR muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel +1.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Numeraire (NMR) – turuteave

No.484

Numeraire praegune turukapitalisatsioon on $ 68.19M $ 5.44M 24 tunnise kauplemismahuga. NMR ringlev varu on 7.52M, mille koguvaru on 10665439.17708138. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.81M.

Numeraire (NMR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Numeraire tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.13071-1.42%
30 päeva$ +0.418+4.82%
60 päeva$ +1.607+21.52%
90 päeva$ -0.011-0.13%
Numeraire Hinnamuutus täna

Täna registreeris NMR muutuse $ -0.13071 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Numeraire 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.418 (+4.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Numeraire 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NMR $ +1.607 (+21.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Numeraire 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011 (-0.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Numeraire (NMR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Numeraire hinnaajaloo lehte.

Mis on Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Numeraire investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NMR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Numeraire kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Numeraire ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Numeraire hinna ennustus (USD)

Kui palju on Numeraire (NMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numeraire (NMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Numeraire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Numeraire hinna ennustust kohe!

Numeraire (NMR) tokenoomika

Numeraire (NMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Numeraire (NMR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Numeraire osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Numeraire osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NMR kohalike valuutade suhtes

Numeraire ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Numeraire võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Numeraire ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Numeraire kohta

Kui palju on Numeraire (NMR) tänapäeval väärt?
Reaalajas NMR hind USD on 9.074 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NMR/USD hind?
Praegune hind NMR/USD on $ 9.074. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Numeraire turukapitalisatsioon?
NMR turukapitalisatsioon on $ 68.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NMR ringlev varu?
NMR ringlev varu on 7.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMR (ATH) hind?
NMR saavutab ATH hinna summas 168.48800659179688 USD.
Mis oli kõigi aegade NMR madalaim (ATL) hind?
NMR nägi ATL hinda summas 1.92766 USD.
Milline on NMR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NMR kauplemismaht on $ 5.44M USD.
Kas NMR sel aastal kõrgemale ka suundub?
NMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMR hinna ennustust.
Numeraire (NMR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

