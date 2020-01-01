Numeraire (NMR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Numeraire (NMR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Numeraire (NMR) teave Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Ametlik veebisait: https://numer.ai/ Valge raamat: https://numer.ai/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Ostke NMR kohe!

Numeraire (NMR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Numeraire (NMR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.99M $ 61.99M $ 61.99M Koguvaru: $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Ringlev varu: $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 90.73M $ 90.73M $ 90.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Kõigi aegade madalaim: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Praegune hind: $ 8.248 $ 8.248 $ 8.248 Lisateave Numeraire (NMR) hinna kohta

Numeraire (NMR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Numeraire (NMR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NMR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NMR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NMR tokeni tokenoomikat, avastage NMR tokeni reaalajas hinda!

Numeraire (NMR) hinna ajalugu NMR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NMR hinna ajalugu kohe!

