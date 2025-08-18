Newton Protocol (NEWT) reaalajas hind on $ 0.3277. Viimase 24 tunni jooksul NEWT kaubeldud madalaim $ 0.3254 ja kõrgeim $ 0.3358 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEWTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.83373560557428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.29986051602615776.
Lüliajalise tootluse osas on NEWT muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -9.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Newton Protocol (NEWT) – turuteave
Newton Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 70.46M$ 543.95K 24 tunnise kauplemismahuga. NEWT ringlev varu on 215.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 327.70M.
Newton Protocol (NEWT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Newton Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006589
-1.97%
30 päeva
$ +0.0116
+3.66%
60 päeva
$ +0.2277
+227.70%
90 päeva
$ +0.2277
+227.70%
Newton Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris NEWT muutuse $ -0.006589 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Newton Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0116 (+3.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Newton Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEWT $ +0.2277 (+227.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Newton Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2277 (+227.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Newton Protocol (NEWT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Newton Protocol hinna ennustus (USD)
