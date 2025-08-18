Rohkem infot NEWT

NEWT Hinnainfo

NEWT Valge raamat

NEWT Ametlik veebisait

NEWT Tokenoomika

NEWT Hinnaprognoos

NEWT Ajalugu

NEWT – ostujuhend

NEWT-usaldusraha valuutakonverter

NEWT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Newton Protocol logo

Newton Protocol hind(NEWT)

1 NEWT/USD reaalajas hind:

$0.3279
$0.3279$0.3279
-1.97%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:38 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3254
$ 0.3254$ 0.3254
24 h madal
$ 0.3358
$ 0.3358$ 0.3358
24 h kõrge

$ 0.3254
$ 0.3254$ 0.3254

$ 0.3358
$ 0.3358$ 0.3358

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.29986051602615776
$ 0.29986051602615776$ 0.29986051602615776

-0.07%

-1.97%

-9.56%

-9.56%

Newton Protocol (NEWT) reaalajas hind on $ 0.3277. Viimase 24 tunni jooksul NEWT kaubeldud madalaim $ 0.3254 ja kõrgeim $ 0.3358 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEWTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.83373560557428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.29986051602615776.

Lüliajalise tootluse osas on NEWT muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -9.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Newton Protocol (NEWT) – turuteave

No.467

$ 70.46M
$ 70.46M$ 70.46M

$ 543.95K
$ 543.95K$ 543.95K

$ 327.70M
$ 327.70M$ 327.70M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Newton Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 70.46M $ 543.95K 24 tunnise kauplemismahuga. NEWT ringlev varu on 215.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 327.70M.

Newton Protocol (NEWT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Newton Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006589-1.97%
30 päeva$ +0.0116+3.66%
60 päeva$ +0.2277+227.70%
90 päeva$ +0.2277+227.70%
Newton Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEWT muutuse $ -0.006589 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Newton Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0116 (+3.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Newton Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEWT $ +0.2277 (+227.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Newton Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2277 (+227.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Newton Protocol (NEWT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Newton Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Newton Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEWT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Newton Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Newton Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Newton Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Newton Protocol (NEWT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Newton Protocol (NEWT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Newton Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Newton Protocol hinna ennustust kohe!

Newton Protocol (NEWT) tokenoomika

Newton Protocol (NEWT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEWT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Newton Protocol (NEWT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Newton Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Newton Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEWT kohalike valuutade suhtes

1 Newton Protocol(NEWT)/VND
8,623.4255
1 Newton Protocol(NEWT)/AUD
A$0.501381
1 Newton Protocol(NEWT)/GBP
0.239221
1 Newton Protocol(NEWT)/EUR
0.278545
1 Newton Protocol(NEWT)/USD
$0.3277
1 Newton Protocol(NEWT)/MYR
RM1.379617
1 Newton Protocol(NEWT)/TRY
13.386545
1 Newton Protocol(NEWT)/JPY
¥48.1719
1 Newton Protocol(NEWT)/ARS
ARS$424.479641
1 Newton Protocol(NEWT)/RUB
26.098028
1 Newton Protocol(NEWT)/INR
28.677027
1 Newton Protocol(NEWT)/IDR
Rp5,285.483131
1 Newton Protocol(NEWT)/KRW
455.135976
1 Newton Protocol(NEWT)/PHP
18.606806
1 Newton Protocol(NEWT)/EGP
￡E.15.801694
1 Newton Protocol(NEWT)/BRL
R$1.76958
1 Newton Protocol(NEWT)/CAD
C$0.452226
1 Newton Protocol(NEWT)/BDT
39.753287
1 Newton Protocol(NEWT)/NGN
501.836503
1 Newton Protocol(NEWT)/UAH
13.504517
1 Newton Protocol(NEWT)/VES
Bs44.2395
1 Newton Protocol(NEWT)/CLP
$315.2474
1 Newton Protocol(NEWT)/PKR
Rs92.752208
1 Newton Protocol(NEWT)/KZT
177.229991
1 Newton Protocol(NEWT)/THB
฿10.604372
1 Newton Protocol(NEWT)/TWD
NT$9.840831
1 Newton Protocol(NEWT)/AED
د.إ1.202659
1 Newton Protocol(NEWT)/CHF
Fr0.26216
1 Newton Protocol(NEWT)/HKD
HK$2.562614
1 Newton Protocol(NEWT)/AMD
֏125.31248
1 Newton Protocol(NEWT)/MAD
.د.م2.946023
1 Newton Protocol(NEWT)/MXN
$6.131267
1 Newton Protocol(NEWT)/PLN
1.189551
1 Newton Protocol(NEWT)/RON
лв1.415664
1 Newton Protocol(NEWT)/SEK
kr3.126258
1 Newton Protocol(NEWT)/BGN
лв0.547259
1 Newton Protocol(NEWT)/HUF
Ft110.559426
1 Newton Protocol(NEWT)/CZK
6.845653
1 Newton Protocol(NEWT)/KWD
د.ك0.0996208
1 Newton Protocol(NEWT)/ILS
1.104349
1 Newton Protocol(NEWT)/NOK
kr3.329432
1 Newton Protocol(NEWT)/NZD
$0.550536

Newton Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Newton Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Newton Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Newton Protocol kohta

Kui palju on Newton Protocol (NEWT) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEWT hind USD on 0.3277 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEWT/USD hind?
Praegune hind NEWT/USD on $ 0.3277. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Newton Protocol turukapitalisatsioon?
NEWT turukapitalisatsioon on $ 70.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEWT ringlev varu?
NEWT ringlev varu on 215.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEWT (ATH) hind?
NEWT saavutab ATH hinna summas 0.83373560557428 USD.
Mis oli kõigi aegade NEWT madalaim (ATL) hind?
NEWT nägi ATL hinda summas 0.29986051602615776 USD.
Milline on NEWT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEWT kauplemismaht on $ 543.95K USD.
Kas NEWT sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEWT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEWT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:38 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NEWT/USD kalkulaator

Summa

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.3277 USD

Kauplemine: NEWT

NEWTUSDC
$0.328
$0.328$0.328
-2.08%
NEWTUSDT
$0.3279
$0.3279$0.3279
-2.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu