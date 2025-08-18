Mis on Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Newton Protocol kohta Kui palju on Newton Protocol (NEWT) tänapäeval väärt? Reaalajas NEWT hind USD on 0.3277 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEWT/USD hind? $ 0.3277 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEWT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Newton Protocol turukapitalisatsioon? NEWT turukapitalisatsioon on $ 70.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEWT ringlev varu? NEWT ringlev varu on 215.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEWT (ATH) hind? NEWT saavutab ATH hinna summas 0.83373560557428 USD . Mis oli kõigi aegade NEWT madalaim (ATL) hind? NEWT nägi ATL hinda summas 0.29986051602615776 USD . Milline on NEWT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEWT kauplemismaht on $ 543.95K USD . Kas NEWT sel aastal kõrgemale ka suundub? NEWT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEWT hinna ennustust

