Newton Protocol (NEWT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Newton Protocol (NEWT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Newton Protocol (NEWT) teave Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Ametlik veebisait: https://newt.foundation Valge raamat: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Ostke NEWT kohe!

Newton Protocol (NEWT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Newton Protocol (NEWT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.07M $ 64.07M $ 64.07M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 298.00M $ 298.00M $ 298.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Kõigi aegade madalaim: $ 0.28793840485383226 $ 0.28793840485383226 $ 0.28793840485383226 Praegune hind: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Lisateave Newton Protocol (NEWT) hinna kohta

Newton Protocol (NEWT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Newton Protocol (NEWT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEWT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEWT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEWT tokeni tokenoomikat, avastage NEWT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEWT Kas olete huvitatud Newton Protocol (NEWT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NEWT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NEWT MEXC-ist osta!

Newton Protocol (NEWT) hinna ajalugu NEWT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEWT hinna ajalugu kohe!

NEWT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEWT võiks suunduda? Meie NEWT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEWT tokeni hinna ennustust kohe!

