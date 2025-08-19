Rohkem infot NERO

NERO hind(NERO)

1 NERO/USD reaalajas hind:

$0.00502
+1.61%1D
USD
NERO (NERO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 02:21:33 (UTC+8)

NERO (NERO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00442
24 h madal
$ 0.00545
24 h kõrge

$ 0.00442
$ 0.00545
--
--
-0.79%

+1.61%

+15.33%

+15.33%

NERO (NERO) reaalajas hind on $ 0.00504. Viimase 24 tunni jooksul NERO kaubeldud madalaim $ 0.00442 ja kõrgeim $ 0.00545 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEROkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NERO muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, +1.61% 24 tunni vältel +15.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NERO (NERO) – turuteave

--
$ 119.26K
$ 119.26K$ 119.26K

$ 50.40M
$ 50.40M$ 50.40M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

NERO

NERO praegune turukapitalisatsioon on -- $ 119.26K 24 tunnise kauplemismahuga. NERO ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.40M.

NERO (NERO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NERO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000795+1.61%
30 päeva$ +0.00004+0.80%
60 päeva$ +0.00004+0.80%
90 päeva$ +0.00004+0.80%
NERO Hinnamuutus täna

Täna registreeris NERO muutuse $ +0.0000795 (+1.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NERO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00004 (+0.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NERO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NERO $ +0.00004 (+0.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NERO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00004 (+0.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NERO (NERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NERO hinnaajaloo lehte.

Mis on NERO (NERO)

NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment.

NERO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NERO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NERO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NERO hinna ennustus (USD)

Kui palju on NERO (NERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NERO (NERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NERO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NERO hinna ennustust kohe!

NERO (NERO) tokenoomika

NERO (NERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NERO (NERO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NERO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NERO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NERO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on NERO (NERO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NERO hind USD on 0.00504 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NERO/USD hind?
Praegune hind NERO/USD on $ 0.00504. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NERO turukapitalisatsioon?
NERO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NERO ringlev varu?
NERO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NERO (ATH) hind?
NERO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NERO madalaim (ATL) hind?
NERO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NERO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NERO kauplemismaht on $ 119.26K USD.
Kas NERO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NERO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

