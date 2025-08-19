NERO (NERO) reaalajas hind on $ 0.00504. Viimase 24 tunni jooksul NERO kaubeldud madalaim $ 0.00442 ja kõrgeim $ 0.00545 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEROkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NERO muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, +1.61% 24 tunni vältel +15.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NERO (NERO) – turuteave
$ 119.26K
$ 119.26K
$ 50.40M
$ 50.40M
10,000,000,000
10,000,000,000
NERO
NERO praegune turukapitalisatsioon on --$ 119.26K 24 tunnise kauplemismahuga. NERO ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.40M.
NERO (NERO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NERO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000795
+1.61%
30 päeva
$ +0.00004
+0.80%
60 päeva
$ +0.00004
+0.80%
90 päeva
$ +0.00004
+0.80%
NERO Hinnamuutus täna
Täna registreeris NERO muutuse $ +0.0000795 (+1.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NERO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00004 (+0.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NERO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NERO $ +0.00004 (+0.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NERO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00004 (+0.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NERO (NERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment.
NERO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NERO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NERO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NERO hinna ennustus (USD)
Kui palju on NERO (NERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NERO (NERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NERO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NERO (NERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NERO (NERO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NERO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NERO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.