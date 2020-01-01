NERO (NERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NERO (NERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NERO (NERO) teave NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Ametlik veebisait: https://nerochain.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Plokiahela Explorer: https://neroscan.io/ Ostke NERO kohe!

NERO (NERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NERO (NERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00485 $ 0.00485 $ 0.00485 Lisateave NERO (NERO) hinna kohta

NERO (NERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NERO (NERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NERO tokeni tokenoomikat, avastage NERO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NERO Kas olete huvitatud NERO (NERO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NERO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NERO MEXC-ist osta!

NERO (NERO) hinna ajalugu NERO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NERO hinna ajalugu kohe!

NERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NERO võiks suunduda? Meie NERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NERO tokeni hinna ennustust kohe!

