Neon EVM (NEON) reaalajas hind on $ 0.08698. Viimase 24 tunni jooksul NEON kaubeldud madalaim $ 0.08684 ja kõrgeim $ 0.09032 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.8649648632805813 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05373474191452677.
Lüliajalise tootluse osas on NEON muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel -7.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Neon EVM (NEON) – turuteave
No.863
$ 20.83M
$ 57.89K
$ 86.98M
239.47M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.94%
SOL
Neon EVM praegune turukapitalisatsioon on $ 20.83M$ 57.89K 24 tunnise kauplemismahuga. NEON ringlev varu on 239.47M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.98M.
Neon EVM (NEON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Neon EVM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0014053
-1.59%
30 päeva
$ -0.00361
-3.99%
60 päeva
$ -0.01022
-10.52%
90 päeva
$ -0.05438
-38.47%
Neon EVM Hinnamuutus täna
Täna registreeris NEON muutuse $ -0.0014053 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Neon EVM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00361 (-3.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Neon EVM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEON $ -0.01022 (-10.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Neon EVM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05438 (-38.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Neon EVM (NEON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.
Neon EVM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Neon EVM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NEON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Neon EVM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Neon EVM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Neon EVM hinna ennustus (USD)
Kui palju on Neon EVM (NEON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neon EVM (NEON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neon EVM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Neon EVM (NEON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Neon EVM (NEON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Neon EVM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Neon EVM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.