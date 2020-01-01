Neon EVM (NEON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neon EVM (NEON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neon EVM (NEON) teave Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Ametlik veebisait: https://neonevm.org/ Valge raamat: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Ostke NEON kohe!

Neon EVM (NEON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neon EVM (NEON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.60M $ 81.60M $ 81.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Praegune hind: $ 0.0816 $ 0.0816 $ 0.0816 Lisateave Neon EVM (NEON) hinna kohta

Neon EVM (NEON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neon EVM (NEON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEON tokeni tokenoomikat, avastage NEON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEON Kas olete huvitatud Neon EVM (NEON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NEON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NEON MEXC-ist osta!

Neon EVM (NEON) hinna ajalugu NEON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEON hinna ajalugu kohe!

NEON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEON võiks suunduda? Meie NEON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEON tokeni hinna ennustust kohe!

