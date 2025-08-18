Mis on Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin (NAV) tokenoomika

Navcoin (NAV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Navcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Navcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Navcoin kohta Kui palju on Navcoin (NAV) tänapäeval väärt? Reaalajas NAV hind USD on 0.04829 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAV/USD hind? $ 0.04829 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Navcoin turukapitalisatsioon? NAV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAV ringlev varu? NAV ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAV (ATH) hind? NAV saavutab ATH hinna summas 5.530200004577637 USD . Mis oli kõigi aegade NAV madalaim (ATL) hind? NAV nägi ATL hinda summas 0.00051073101349175 USD . Milline on NAV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAV kauplemismaht on $ 54.55K USD . Kas NAV sel aastal kõrgemale ka suundub? NAV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAV hinna ennustust

