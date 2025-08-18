Rohkem infot NAV

Navcoin logo

Navcoin hind(NAV)

1 NAV/USD reaalajas hind:

$0.04836
$0.04836$0.04836
+0.16%1D
USD
Navcoin (NAV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:10:55 (UTC+8)

Navcoin (NAV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04811
$ 0.04811$ 0.04811
24 h madal
$ 0.04858
$ 0.04858$ 0.04858
24 h kõrge

$ 0.04811
$ 0.04811$ 0.04811

$ 0.04858
$ 0.04858$ 0.04858

$ 5.530200004577637
$ 5.530200004577637$ 5.530200004577637

$ 0.00051073101349175
$ 0.00051073101349175$ 0.00051073101349175

-0.07%

+0.16%

-6.87%

-6.87%

Navcoin (NAV) reaalajas hind on $ 0.04829. Viimase 24 tunni jooksul NAV kaubeldud madalaim $ 0.04811 ja kõrgeim $ 0.04858 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.530200004577637 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00051073101349175.

Lüliajalise tootluse osas on NAV muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel -6.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Navcoin (NAV) – turuteave

No.4270

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

0.00
0.00 0.00

76,939,361.4888581
76,939,361.4888581 76,939,361.4888581

NAV

Navcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.55K 24 tunnise kauplemismahuga. NAV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 76939361.4888581. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Navcoin (NAV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Navcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000773+0.16%
30 päeva$ -0.00317-6.17%
60 päeva$ +0.02468+104.53%
90 päeva$ +0.02601+116.74%
Navcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris NAV muutuse $ +0.0000773 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Navcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00317 (-6.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Navcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NAV $ +0.02468 (+104.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Navcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02601 (+116.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Navcoin (NAV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Navcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Navcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NAV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Navcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Navcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Navcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Navcoin (NAV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Navcoin (NAV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Navcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Navcoin hinna ennustust kohe!

Navcoin (NAV) tokenoomika

Navcoin (NAV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Navcoin (NAV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Navcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Navcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NAV kohalike valuutade suhtes

Navcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Navcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Navcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Navcoin kohta

Kui palju on Navcoin (NAV) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAV hind USD on 0.04829 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAV/USD hind?
Praegune hind NAV/USD on $ 0.04829. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Navcoin turukapitalisatsioon?
NAV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAV ringlev varu?
NAV ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAV (ATH) hind?
NAV saavutab ATH hinna summas 5.530200004577637 USD.
Mis oli kõigi aegade NAV madalaim (ATL) hind?
NAV nägi ATL hinda summas 0.00051073101349175 USD.
Milline on NAV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAV kauplemismaht on $ 54.55K USD.
Kas NAV sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAV hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:10:55 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NAV/USD kalkulaator

Summa

NAV
NAV
USD
USD

1 NAV = 0.04829 USD

