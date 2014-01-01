Navcoin (NAV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Navcoin (NAV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Navcoin (NAV) teave Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC). Ametlik veebisait: https://nav.io/ Valge raamat: https://doc.nav.community/ Plokiahela Explorer: https://chainz.cryptoid.info/nav/ Ostke NAV kohe!

Navcoin (NAV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Navcoin (NAV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 76.94M $ 76.94M $ 76.94M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2495 $ 0.2495 $ 0.2495 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 Praegune hind: $ 0.04706 $ 0.04706 $ 0.04706 Lisateave Navcoin (NAV) hinna kohta

Navcoin (NAV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Navcoin (NAV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NAV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NAV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NAV tokeni tokenoomikat, avastage NAV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NAV Kas olete huvitatud Navcoin (NAV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NAV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NAV MEXC-ist osta!

Navcoin (NAV) hinna ajalugu NAV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NAV hinna ajalugu kohe!

NAV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NAV võiks suunduda? Meie NAV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NAV tokeni hinna ennustust kohe!

