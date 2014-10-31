NAV

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

KohtNo.4419

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu0

Koguvaru76,939,361.4888581

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.530200004577637,2018-01-07

Madalaim hind0.00051073101349175,2014-10-31

Avalik plokiahelNAV

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...