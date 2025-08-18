Mis on MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN (MINX) tokenoomika

MINX TOKEN (MINX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MINX TOKEN kohta Kui palju on MINX TOKEN (MINX) tänapäeval väärt? Reaalajas MINX hind USD on 0.0587 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MINX/USD hind? $ 0.0587 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MINX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MINX TOKEN turukapitalisatsioon? MINX turukapitalisatsioon on $ 139.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MINX ringlev varu? MINX ringlev varu on 2.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MINX (ATH) hind? MINX saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade MINX madalaim (ATL) hind? MINX nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on MINX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MINX kauplemismaht on $ 123.28K USD . Kas MINX sel aastal kõrgemale ka suundub? MINX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MINX hinna ennustust

MINX TOKEN (MINX) Olulised valdkonna uudised

