1 MINX/USD reaalajas hind:

MINX TOKEN (MINX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:30 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) hinna teave (USD)

MINX TOKEN (MINX) reaalajas hind on $ 0.0587. Viimase 24 tunni jooksul MINX kaubeldud madalaim $ 0.05695 ja kõrgeim $ 0.05979 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on MINX muutunud +1.38% viimase tunni jooksul, +1.45% 24 tunni vältel -10.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MINX TOKEN (MINX) – turuteave

MATIC

MINX TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 139.06K $ 123.28K 24 tunnise kauplemismahuga. MINX ringlev varu on 2.37M, mille koguvaru on 35000000.

MINX TOKEN (MINX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MINX TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000839+1.45%
30 päeva$ -0.00825-12.33%
60 päeva$ -0.02452-29.47%
90 päeva$ -0.03967-40.33%
MINX TOKEN Hinnamuutus täna

Täna registreeris MINX muutuse $ +0.000839 (+1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MINX TOKEN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00825 (-12.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MINX TOKEN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MINX $ -0.02452 (-29.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MINX TOKEN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03967 (-40.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MINX TOKEN (MINX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MINX TOKEN hinnaajaloo lehte.

Mis on MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MINX TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida MINX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MINX TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MINX TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MINX TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on MINX TOKEN (MINX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MINX TOKEN (MINX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MINX TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MINX TOKEN hinna ennustust kohe!

MINX TOKEN (MINX) tokenoomika

MINX TOKEN (MINX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MINX TOKEN (MINX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MINX TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MINX TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MINX kohalike valuutade suhtes

MINX TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MINX TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MINX TOKEN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MINX TOKEN kohta

Kui palju on MINX TOKEN (MINX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MINX hind USD on 0.0587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MINX/USD hind?
Praegune hind MINX/USD on $ 0.0587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MINX TOKEN turukapitalisatsioon?
MINX turukapitalisatsioon on $ 139.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MINX ringlev varu?
MINX ringlev varu on 2.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MINX (ATH) hind?
MINX saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade MINX madalaim (ATL) hind?
MINX nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on MINX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MINX kauplemismaht on $ 123.28K USD.
Kas MINX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MINX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MINX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:30 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

