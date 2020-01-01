MINX TOKEN (MINX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MINX TOKEN (MINX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MINX TOKEN (MINX) teave Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Ametlik veebisait: https://www.minxtoken.io/ Valge raamat: https://whitepaper.minxtoken.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Ostke MINX kohe!

MINX TOKEN (MINX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MINX TOKEN (MINX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 137.73K $ 137.73K $ 137.73K Koguvaru: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ringlev varu: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.05814 $ 0.05814 $ 0.05814 Lisateave MINX TOKEN (MINX) hinna kohta

MINX TOKEN (MINX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MINX TOKEN (MINX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINX tokeni tokenoomikat, avastage MINX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MINX Kas olete huvitatud MINX TOKEN (MINX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MINX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MINX MEXC-ist osta!

MINX TOKEN (MINX) hinna ajalugu MINX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MINX hinna ajalugu kohe!

MINX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINX võiks suunduda? Meie MINX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MINX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!