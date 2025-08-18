Rohkem infot MEW

cat in a dogs world hind(MEW)

$0.003147
-1.68%1D
cat in a dogs world (MEW) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:47:00 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003088
24 h madal
$ 0.003231
24 h kõrge

$ 0.003088
$ 0.003231
$ 0.01287879620196633
$ 0.000844011049572498
-0.86%

-1.68%

-7.44%

-7.44%

cat in a dogs world (MEW) reaalajas hind on $ 0.003148. Viimase 24 tunni jooksul MEW kaubeldud madalaim $ 0.003088 ja kõrgeim $ 0.003231 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01287879620196633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000844011049572498.

Lüliajalise tootluse osas on MEW muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel -7.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cat in a dogs world (MEW) – turuteave

No.173

$ 279.82M
$ 1.25M
$ 279.82M
88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888
100.00%

0.01%

SOL

cat in a dogs world praegune turukapitalisatsioon on $ 279.82M $ 1.25M 24 tunnise kauplemismahuga. MEW ringlev varu on 88.89B, mille koguvaru on 88888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 279.82M.

cat in a dogs world (MEW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse cat in a dogs world tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005377-1.68%
30 päeva$ -0.000472-13.04%
60 päeva$ +0.000523+19.92%
90 päeva$ -0.00016-4.84%
cat in a dogs world Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEW muutuse $ -0.00005377 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

cat in a dogs world 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000472 (-13.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

cat in a dogs world 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEW $ +0.000523 (+19.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

cat in a dogs world 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00016 (-4.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada cat in a dogs world (MEW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe cat in a dogs world hinnaajaloo lehte.

Mis on cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie cat in a dogs world investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse cat in a dogs world kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie cat in a dogs world ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

cat in a dogs world hinna ennustus (USD)

Kui palju on cat in a dogs world (MEW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cat in a dogs world (MEW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cat in a dogs world nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cat in a dogs world hinna ennustust kohe!

cat in a dogs world (MEW) tokenoomika

cat in a dogs world (MEW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

cat in a dogs world (MEW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas cat in a dogs world osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust cat in a dogs world osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEW kohalike valuutade suhtes

1 cat in a dogs world(MEW)/VND
82.83962
1 cat in a dogs world(MEW)/AUD
A$0.00478496
1 cat in a dogs world(MEW)/GBP
0.00229804
1 cat in a dogs world(MEW)/EUR
0.0026758
1 cat in a dogs world(MEW)/USD
$0.003148
1 cat in a dogs world(MEW)/MYR
RM0.01325308
1 cat in a dogs world(MEW)/TRY
0.12840692
1 cat in a dogs world(MEW)/JPY
¥0.462756
1 cat in a dogs world(MEW)/ARS
ARS$4.08298748
1 cat in a dogs world(MEW)/RUB
0.25092708
1 cat in a dogs world(MEW)/INR
0.27548148
1 cat in a dogs world(MEW)/IDR
Rp50.77418644
1 cat in a dogs world(MEW)/KRW
4.37219424
1 cat in a dogs world(MEW)/PHP
0.1780194
1 cat in a dogs world(MEW)/EGP
￡E.0.15192248
1 cat in a dogs world(MEW)/BRL
R$0.0169992
1 cat in a dogs world(MEW)/CAD
C$0.00434424
1 cat in a dogs world(MEW)/BDT
0.38229312
1 cat in a dogs world(MEW)/NGN
4.82821352
1 cat in a dogs world(MEW)/UAH
0.12972908
1 cat in a dogs world(MEW)/VES
Bs0.42498
1 cat in a dogs world(MEW)/CLP
$3.034672
1 cat in a dogs world(MEW)/PKR
Rs0.89176544
1 cat in a dogs world(MEW)/KZT
1.70435868
1 cat in a dogs world(MEW)/THB
฿0.1016804
1 cat in a dogs world(MEW)/TWD
NT$0.09453444
1 cat in a dogs world(MEW)/AED
د.إ0.01155316
1 cat in a dogs world(MEW)/CHF
Fr0.0025184
1 cat in a dogs world(MEW)/HKD
HK$0.02461736
1 cat in a dogs world(MEW)/AMD
֏1.20335448
1 cat in a dogs world(MEW)/MAD
.د.م0.02830052
1 cat in a dogs world(MEW)/MXN
$0.05940276
1 cat in a dogs world(MEW)/PLN
0.01145872
1 cat in a dogs world(MEW)/RON
лв0.01359936
1 cat in a dogs world(MEW)/SEK
kr0.0300634
1 cat in a dogs world(MEW)/BGN
лв0.00525716
1 cat in a dogs world(MEW)/HUF
Ft1.0627648
1 cat in a dogs world(MEW)/CZK
0.0657932
1 cat in a dogs world(MEW)/KWD
د.ك0.00096014
1 cat in a dogs world(MEW)/ILS
0.01060876
1 cat in a dogs world(MEW)/NOK
kr0.03207812
1 cat in a dogs world(MEW)/NZD
$0.00528864

cat in a dogs world ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest cat in a dogs world võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse cat in a dogs world ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cat in a dogs world kohta

Kui palju on cat in a dogs world (MEW) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEW hind USD on 0.003148 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEW/USD hind?
Praegune hind MEW/USD on $ 0.003148. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cat in a dogs world turukapitalisatsioon?
MEW turukapitalisatsioon on $ 279.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEW ringlev varu?
MEW ringlev varu on 88.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEW (ATH) hind?
MEW saavutab ATH hinna summas 0.01287879620196633 USD.
Mis oli kõigi aegade MEW madalaim (ATL) hind?
MEW nägi ATL hinda summas 0.000844011049572498 USD.
Milline on MEW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEW kauplemismaht on $ 1.25M USD.
Kas MEW sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEW hinna ennustust.
2025-08-18 02:47:00 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

