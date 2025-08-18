cat in a dogs world (MEW) reaalajas hind on $ 0.003148. Viimase 24 tunni jooksul MEW kaubeldud madalaim $ 0.003088 ja kõrgeim $ 0.003231 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01287879620196633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000844011049572498.
Lüliajalise tootluse osas on MEW muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel -7.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
cat in a dogs world (MEW) – turuteave
$ 279.82M
$ 1.25M
$ 279.82M
88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888
cat in a dogs world praegune turukapitalisatsioon on $ 279.82M$ 1.25M 24 tunnise kauplemismahuga. MEW ringlev varu on 88.89B, mille koguvaru on 88888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 279.82M.
cat in a dogs world (MEW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse cat in a dogs world tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005377
-1.68%
30 päeva
$ -0.000472
-13.04%
60 päeva
$ +0.000523
+19.92%
90 päeva
$ -0.00016
-4.84%
cat in a dogs world Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEW muutuse $ -0.00005377 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
cat in a dogs world 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000472 (-13.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
cat in a dogs world 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEW $ +0.000523 (+19.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
cat in a dogs world 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00016 (-4.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada cat in a dogs world (MEW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.
cat in a dogs world on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie cat in a dogs world investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse cat in a dogs world kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie cat in a dogs world ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
cat in a dogs world hinna ennustus (USD)
Kui palju on cat in a dogs world (MEW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cat in a dogs world (MEW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cat in a dogs world nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
cat in a dogs world (MEW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
cat in a dogs world (MEW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas cat in a dogs world osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust cat in a dogs world osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.