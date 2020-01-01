cat in a dogs world (MEW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cat in a dogs world (MEW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cat in a dogs world (MEW) teave Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Ametlik veebisait: https://mew.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Ostke MEW kohe!

cat in a dogs world (MEW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cat in a dogs world (MEW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 253.51M $ 253.51M $ 253.51M Koguvaru: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Ringlev varu: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 253.51M $ 253.51M $ 253.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Praegune hind: $ 0.002852 $ 0.002852 $ 0.002852 Lisateave cat in a dogs world (MEW) hinna kohta

cat in a dogs world (MEW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cat in a dogs world (MEW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEW tokeni tokenoomikat, avastage MEW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEW Kas olete huvitatud cat in a dogs world (MEW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MEW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MEW MEXC-ist osta!

cat in a dogs world (MEW) hinna ajalugu MEW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEW hinna ajalugu kohe!

MEW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEW võiks suunduda? Meie MEW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEW tokeni hinna ennustust kohe!

