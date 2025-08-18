Memecoin (MEME) reaalajas hind on $ 0.001952. Viimase 24 tunni jooksul MEME kaubeldud madalaim $ 0.001943 ja kõrgeim $ 0.002065 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08157502509617519 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001257099219016487.
Lüliajalise tootluse osas on MEME muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -2.93% 24 tunni vältel +7.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Memecoin (MEME) – turuteave
No.367
$ 102.25M
$ 102.25M$ 102.25M
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
$ 134.69M
$ 134.69M$ 134.69M
52.38B
52.38B 52.38B
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
75.91%
ETH
Memecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 102.25M$ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. MEME ringlev varu on 52.38B, mille koguvaru on 69000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 134.69M.
Memecoin (MEME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Memecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005895
-2.93%
30 päeva
$ -0.000025
-1.27%
60 päeva
$ +0.00043
+28.25%
90 päeva
$ -0.000335
-14.65%
Memecoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEME muutuse $ -0.00005895 (-2.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Memecoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000025 (-1.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Memecoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEME $ +0.00043 (+28.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Memecoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000335 (-14.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Memecoin (MEME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.
Memecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Memecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Memecoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Memecoin (MEME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memecoin (MEME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Memecoin (MEME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Memecoin (MEME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Memecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.