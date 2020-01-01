Memecoin (MEME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Memecoin (MEME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Memecoin (MEME) teave Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Ametlik veebisait: https://www.memecoin.org/ Valge raamat: https://www.memecoin.org/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 Ostke MEME kohe!

Memecoin (MEME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Memecoin (MEME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 115.23M $ 115.23M $ 115.23M Koguvaru: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Ringlev varu: $ 52.45B $ 52.45B $ 52.45B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 151.59M $ 151.59M $ 151.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 Praegune hind: $ 0.002197 $ 0.002197 $ 0.002197 Lisateave Memecoin (MEME) hinna kohta

Memecoin (MEME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Memecoin (MEME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEME tokeni tokenoomikat, avastage MEME tokeni reaalajas hinda!

Memecoin (MEME) hinna ajalugu MEME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEME hinna ajalugu kohe!

MEME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEME võiks suunduda? Meie MEME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEME tokeni hinna ennustust kohe!

