SIREN hind(SIREN)

1 SIREN/USD reaalajas hind:

$0.08138
+0.18%1D
USD
SIREN (SIREN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:05:16 (UTC+8)

SIREN (SIREN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.075
24 h madal
$ 0.08841
24 h kõrge

$ 0.075
$ 0.08841
$ 0.19761828899299805
$ 0.000040558359735193
-0.10%

+0.18%

-28.94%

-28.94%

SIREN (SIREN) reaalajas hind on $ 0.08138. Viimase 24 tunni jooksul SIREN kaubeldud madalaim $ 0.075 ja kõrgeim $ 0.08841 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIRENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19761828899299805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000040558359735193.

Lüliajalise tootluse osas on SIREN muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel -28.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SIREN (SIREN) – turuteave

No.517

$ 59.51M
$ 57.36K
$ 59.51M
731.28M
731,284,071.0052983
BSC

SIREN praegune turukapitalisatsioon on $ 59.51M $ 57.36K 24 tunnise kauplemismahuga. SIREN ringlev varu on 731.28M, mille koguvaru on 731284071.0052983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SIREN (SIREN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SIREN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001462+0.18%
30 päeva$ +0.02834+53.43%
60 päeva$ -0.05309-39.49%
90 päeva$ -0.07101-46.60%
SIREN Hinnamuutus täna

Täna registreeris SIREN muutuse $ +0.0001462 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SIREN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02834 (+53.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SIREN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIREN $ -0.05309 (-39.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SIREN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07101 (-46.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SIREN (SIREN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SIREN hinnaajaloo lehte.

Mis on SIREN (SIREN)

fully on-chain deployed ai analyst on four.meme

SIREN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SIREN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

SIREN hinna ennustus (USD)

Kui palju on SIREN (SIREN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SIREN (SIREN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SIREN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SIREN hinna ennustust kohe!

SIREN (SIREN) tokenoomika

SIREN (SIREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SIREN (SIREN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SIREN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SIREN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SIREN kohalike valuutade suhtes

SIREN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SIREN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SIREN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SIREN kohta

Kui palju on SIREN (SIREN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIREN hind USD on 0.08138 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIREN/USD hind?
Praegune hind SIREN/USD on $ 0.08138. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SIREN turukapitalisatsioon?
SIREN turukapitalisatsioon on $ 59.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIREN ringlev varu?
SIREN ringlev varu on 731.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIREN (ATH) hind?
SIREN saavutab ATH hinna summas 0.19761828899299805 USD.
Mis oli kõigi aegade SIREN madalaim (ATL) hind?
SIREN nägi ATL hinda summas 0.000040558359735193 USD.
Milline on SIREN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIREN kauplemismaht on $ 57.36K USD.
Kas SIREN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIREN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIREN hinna ennustust.
SIREN (SIREN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

