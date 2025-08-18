Rohkem infot TNSR

TNSR Hinnainfo

TNSR Valge raamat

TNSR Ametlik veebisait

TNSR Tokenoomika

TNSR Hinnaprognoos

TNSR Ajalugu

TNSR – ostujuhend

TNSR-usaldusraha valuutakonverter

TNSR Hetketurg

TNSR USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tensor logo

Tensor hind(TNSR)

1 TNSR/USD reaalajas hind:

$0.1274
$0.1274$0.1274
-3.84%1D
USD
Tensor (TNSR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:01 (UTC+8)

Tensor (TNSR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1269
$ 0.1269$ 0.1269
24 h madal
$ 0.1332
$ 0.1332$ 0.1332
24 h kõrge

$ 0.1269
$ 0.1269$ 0.1269

$ 0.1332
$ 0.1332$ 0.1332

$ 2.4518396827456193
$ 2.4518396827456193$ 2.4518396827456193

$ 0.0936253061561179
$ 0.0936253061561179$ 0.0936253061561179

-0.63%

-3.84%

-8.87%

-8.87%

Tensor (TNSR) reaalajas hind on $ 0.1274. Viimase 24 tunni jooksul TNSR kaubeldud madalaim $ 0.1269 ja kõrgeim $ 0.1332 näitab aktiivset turu volatiivsust. TNSRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4518396827456193 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0936253061561179.

Lüliajalise tootluse osas on TNSR muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -3.84% 24 tunni vältel -8.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tensor (TNSR) – turuteave

No.562

$ 52.78M
$ 52.78M$ 52.78M

$ 508.51K
$ 508.51K$ 508.51K

$ 127.40M
$ 127.40M$ 127.40M

414.30M
414.30M 414.30M

999,998,383.7803019
999,998,383.7803019 999,998,383.7803019

SOL

Tensor praegune turukapitalisatsioon on $ 52.78M $ 508.51K 24 tunnise kauplemismahuga. TNSR ringlev varu on 414.30M, mille koguvaru on 999998383.7803019. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Tensor (TNSR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tensor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005088-3.84%
30 päeva$ -0.0182-12.50%
60 päeva$ +0.0182+16.66%
90 päeva$ -0.026-16.95%
Tensor Hinnamuutus täna

Täna registreeris TNSR muutuse $ -0.005088 (-3.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tensor 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0182 (-12.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tensor 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TNSR $ +0.0182 (+16.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tensor 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.026 (-16.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tensor (TNSR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tensor hinnaajaloo lehte.

Mis on Tensor (TNSR)

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

Tensor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tensor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TNSR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tensor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tensor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tensor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tensor (TNSR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tensor (TNSR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tensor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tensor hinna ennustust kohe!

Tensor (TNSR) tokenoomika

Tensor (TNSR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TNSR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tensor (TNSR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tensor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tensor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TNSR kohalike valuutade suhtes

1 Tensor(TNSR)/VND
3,352.531
1 Tensor(TNSR)/AUD
A$0.194922
1 Tensor(TNSR)/GBP
0.093002
1 Tensor(TNSR)/EUR
0.10829
1 Tensor(TNSR)/USD
$0.1274
1 Tensor(TNSR)/MYR
RM0.536354
1 Tensor(TNSR)/TRY
5.20429
1 Tensor(TNSR)/JPY
¥18.7278
1 Tensor(TNSR)/ARS
ARS$165.025042
1 Tensor(TNSR)/RUB
10.148684
1 Tensor(TNSR)/INR
11.148774
1 Tensor(TNSR)/IDR
Rp2,054.838422
1 Tensor(TNSR)/KRW
176.943312
1 Tensor(TNSR)/PHP
7.233772
1 Tensor(TNSR)/EGP
￡E.6.141954
1 Tensor(TNSR)/BRL
R$0.68796
1 Tensor(TNSR)/CAD
C$0.175812
1 Tensor(TNSR)/BDT
15.454894
1 Tensor(TNSR)/NGN
195.099086
1 Tensor(TNSR)/UAH
5.250154
1 Tensor(TNSR)/VES
Bs17.199
1 Tensor(TNSR)/CLP
$122.5588
1 Tensor(TNSR)/PKR
Rs36.059296
1 Tensor(TNSR)/KZT
68.901742
1 Tensor(TNSR)/THB
฿4.12139
1 Tensor(TNSR)/TWD
NT$3.825822
1 Tensor(TNSR)/AED
د.إ0.467558
1 Tensor(TNSR)/CHF
Fr0.10192
1 Tensor(TNSR)/HKD
HK$0.996268
1 Tensor(TNSR)/AMD
֏48.71776
1 Tensor(TNSR)/MAD
.د.م1.145326
1 Tensor(TNSR)/MXN
$2.383654
1 Tensor(TNSR)/PLN
0.462462
1 Tensor(TNSR)/RON
лв0.550368
1 Tensor(TNSR)/SEK
kr1.215396
1 Tensor(TNSR)/BGN
лв0.212758
1 Tensor(TNSR)/HUF
Ft42.996226
1 Tensor(TNSR)/CZK
2.66266
1 Tensor(TNSR)/KWD
د.ك0.0387296
1 Tensor(TNSR)/ILS
0.429338
1 Tensor(TNSR)/NOK
kr1.294384
1 Tensor(TNSR)/NZD
$0.214032

Tensor ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tensor võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tensor ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tensor kohta

Kui palju on Tensor (TNSR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TNSR hind USD on 0.1274 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TNSR/USD hind?
Praegune hind TNSR/USD on $ 0.1274. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tensor turukapitalisatsioon?
TNSR turukapitalisatsioon on $ 52.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TNSR ringlev varu?
TNSR ringlev varu on 414.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TNSR (ATH) hind?
TNSR saavutab ATH hinna summas 2.4518396827456193 USD.
Mis oli kõigi aegade TNSR madalaim (ATL) hind?
TNSR nägi ATL hinda summas 0.0936253061561179 USD.
Milline on TNSR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TNSR kauplemismaht on $ 508.51K USD.
Kas TNSR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TNSR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TNSR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:01 (UTC+8)

Tensor (TNSR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TNSR/USD kalkulaator

Summa

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0.1274 USD

Kauplemine: TNSR

TNSRUSDT
$0.1274
$0.1274$0.1274
-3.84%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu