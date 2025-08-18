Rohkem infot BLUR

Blur logo

Blur hind(BLUR)

1 BLUR/USD reaalajas hind:

$0.08315
-1.91%1D
USD
Blur (BLUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:15 (UTC+8)

Blur (BLUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08195
24 h madal
$ 0.08529
24 h kõrge

$ 0.08195
$ 0.08529
$ 45.97859046830362
$ 0.06172254040512737
-0.28%

-1.91%

-6.17%

-6.17%

Blur (BLUR) reaalajas hind on $ 0.0831. Viimase 24 tunni jooksul BLUR kaubeldud madalaim $ 0.08195 ja kõrgeim $ 0.08529 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 45.97859046830362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06172254040512737.

Lüliajalise tootluse osas on BLUR muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -1.91% 24 tunni vältel -6.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blur (BLUR) – turuteave

No.228

$ 205.34M
$ 540.68K
$ 249.30M
2.47B
3,000,000,000
ETH

Blur praegune turukapitalisatsioon on $ 205.34M $ 540.68K 24 tunnise kauplemismahuga. BLUR ringlev varu on 2.47B, mille koguvaru on 3000000000.

Blur (BLUR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blur tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016191-1.91%
30 päeva$ -0.00697-7.74%
60 päeva$ +0.0103+14.14%
90 päeva$ -0.02117-20.31%
Blur Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLUR muutuse $ -0.0016191 (-1.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blur 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00697 (-7.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blur 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLUR $ +0.0103 (+14.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blur 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02117 (-20.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blur (BLUR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blur hinnaajaloo lehte.

Mis on Blur (BLUR)

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Blur on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blur investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLUR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blur kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blur ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blur hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blur (BLUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blur (BLUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blur nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blur hinna ennustust kohe!

Blur (BLUR) tokenoomika

Blur (BLUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blur (BLUR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blur osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blur osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLUR kohalike valuutade suhtes

Blur ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blur võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Blur ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blur kohta

Kui palju on Blur (BLUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLUR hind USD on 0.0831 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLUR/USD hind?
Praegune hind BLUR/USD on $ 0.0831. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blur turukapitalisatsioon?
BLUR turukapitalisatsioon on $ 205.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLUR ringlev varu?
BLUR ringlev varu on 2.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLUR (ATH) hind?
BLUR saavutab ATH hinna summas 45.97859046830362 USD.
Mis oli kõigi aegade BLUR madalaim (ATL) hind?
BLUR nägi ATL hinda summas 0.06172254040512737 USD.
Milline on BLUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLUR kauplemismaht on $ 540.68K USD.
Kas BLUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLUR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

