KulaDAO (KULA) reaalajas hind on $ 0.40274. Viimase 24 tunni jooksul KULA kaubeldud madalaim $ 0.40263 ja kõrgeim $ 0.40413 näitab aktiivset turu volatiivsust. KULAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5431105878741802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10766194258798904.
Lüliajalise tootluse osas on KULA muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -3.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KulaDAO (KULA) – turuteave
KulaDAO (KULA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KulaDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000806
-0.02%
30 päeva
$ -0.02686
-6.26%
60 päeva
$ +0.09538
+31.03%
90 päeva
$ +0.09738
+31.89%
KulaDAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris KULA muutuse $ -0.0000806 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KulaDAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02686 (-6.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KulaDAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KULA $ +0.09538 (+31.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KulaDAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.09738 (+31.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada KulaDAO (KULA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.
