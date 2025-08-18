Rohkem infot KULA

$0.40273
-0.02%1D
KulaDAO (KULA) reaalajas hinnagraafik
KulaDAO (KULA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.40263
24 h madal
$ 0.40413
24 h kõrge

$ 0.40263
$ 0.40413
$ 0.5431105878741802
$ 0.10766194258798904
-0.01%

-0.02%

-3.96%

-3.96%

KulaDAO (KULA) reaalajas hind on $ 0.40274. Viimase 24 tunni jooksul KULA kaubeldud madalaim $ 0.40263 ja kõrgeim $ 0.40413 näitab aktiivset turu volatiivsust. KULAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5431105878741802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10766194258798904.

Lüliajalise tootluse osas on KULA muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel -3.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KulaDAO (KULA) – turuteave

No.3882

$ 0.00
$ 172.19K
$ 4.03B
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

KulaDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 172.19K 24 tunnise kauplemismahuga. KULA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.03B.

KulaDAO (KULA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KulaDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000806-0.02%
30 päeva$ -0.02686-6.26%
60 päeva$ +0.09538+31.03%
90 päeva$ +0.09738+31.89%
KulaDAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris KULA muutuse $ -0.0000806 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KulaDAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02686 (-6.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KulaDAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KULA $ +0.09538 (+31.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KulaDAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.09738 (+31.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KulaDAO (KULA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KulaDAO hinnaajaloo lehte.

Mis on KulaDAO (KULA)

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

KulaDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KulaDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KULA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KulaDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KulaDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KulaDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on KulaDAO (KULA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KulaDAO (KULA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KulaDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KulaDAO hinna ennustust kohe!

KulaDAO (KULA) tokenoomika

KulaDAO (KULA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KULA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KulaDAO (KULA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KulaDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust KulaDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KULA kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KulaDAO kohta

Kui palju on KulaDAO (KULA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KULA hind USD on 0.40274 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KULA/USD hind?
Praegune hind KULA/USD on $ 0.40274. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KulaDAO turukapitalisatsioon?
KULA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KULA ringlev varu?
KULA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KULA (ATH) hind?
KULA saavutab ATH hinna summas 0.5431105878741802 USD.
Mis oli kõigi aegade KULA madalaim (ATL) hind?
KULA nägi ATL hinda summas 0.10766194258798904 USD.
Milline on KULA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KULA kauplemismaht on $ 172.19K USD.
Kas KULA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KULA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KULA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:33:04 (UTC+8)

