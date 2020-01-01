KulaDAO (KULA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KulaDAO (KULA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KulaDAO (KULA) teave KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. Ametlik veebisait: https://kula.com Valge raamat: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Plokiahela Explorer: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 Ostke KULA kohe!

KulaDAO (KULA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KulaDAO (KULA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.98B $ 3.98B $ 3.98B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 Praegune hind: $ 0.39774 $ 0.39774 $ 0.39774 Lisateave KulaDAO (KULA) hinna kohta

KulaDAO (KULA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KulaDAO (KULA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KULA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KULA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KULA tokeni tokenoomikat, avastage KULA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KULA Kas olete huvitatud KulaDAO (KULA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KULA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KULA MEXC-ist osta!

KulaDAO (KULA) hinna ajalugu KULA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KULA hinna ajalugu kohe!

KULA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KULA võiks suunduda? Meie KULA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KULA tokeni hinna ennustust kohe!

