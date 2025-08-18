Kommunitas (KOM) reaalajas hind on $ 0.000726. Viimase 24 tunni jooksul KOM kaubeldud madalaim $ 0.0007017 ja kõrgeim $ 0.0007406 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0137401928558099 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000380504480721245.
Lüliajalise tootluse osas on KOM muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -1.75% 24 tunni vältel -1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kommunitas (KOM) – turuteave
Kommunitas praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 44.41K 24 tunnise kauplemismahuga. KOM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.
Kommunitas (KOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kommunitas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000012931
-1.75%
30 päeva
$ -0.0001921
-20.93%
60 päeva
$ +0.0000716
+10.94%
90 päeva
$ -0.0000229
-3.06%
Kommunitas Hinnamuutus täna
Täna registreeris KOM muutuse $ -0.000012931 (-1.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kommunitas 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001921 (-20.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kommunitas 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOM $ +0.0000716 (+10.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kommunitas 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000229 (-3.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kommunitas (KOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model.
There are 4 points that will make us lead the launchpad industry:
1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation.
2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation.
3. Revenue-Sharing Model.
We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners :
- Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing.
- Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues.
4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity.
We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months.
Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
Kommunitas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kommunitas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kommunitas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kommunitas hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kommunitas (KOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kommunitas (KOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kommunitas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kommunitas (KOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kommunitas (KOM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kommunitas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kommunitas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
