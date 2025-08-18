Rohkem infot KOM

Kommunitas logo

Kommunitas hind(KOM)

1 KOM/USD reaalajas hind:

Kommunitas (KOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:08 (UTC+8)

Kommunitas (KOM) hinna teave (USD)

Kommunitas (KOM) reaalajas hind on $ 0.000726. Viimase 24 tunni jooksul KOM kaubeldud madalaim $ 0.0007017 ja kõrgeim $ 0.0007406 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0137401928558099 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000380504480721245.

Lüliajalise tootluse osas on KOM muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -1.75% 24 tunni vältel -1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kommunitas (KOM) – turuteave

Kommunitas praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 44.41K 24 tunnise kauplemismahuga. KOM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.

Kommunitas (KOM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kommunitas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000012931-1.75%
30 päeva$ -0.0001921-20.93%
60 päeva$ +0.0000716+10.94%
90 päeva$ -0.0000229-3.06%
Kommunitas Hinnamuutus täna

Täna registreeris KOM muutuse $ -0.000012931 (-1.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kommunitas 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001921 (-20.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kommunitas 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOM $ +0.0000716 (+10.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kommunitas 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000229 (-3.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kommunitas (KOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kommunitas hinnaajaloo lehte.

Mis on Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kommunitas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kommunitas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kommunitas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kommunitas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kommunitas (KOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kommunitas (KOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kommunitas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kommunitas hinna ennustust kohe!

Kommunitas (KOM) tokenoomika

Kommunitas (KOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kommunitas (KOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kommunitas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kommunitas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KOM kohalike valuutade suhtes

Kommunitas ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kommunitas võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kommunitas ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kommunitas kohta

Kui palju on Kommunitas (KOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOM hind USD on 0.000726 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOM/USD hind?
Praegune hind KOM/USD on $ 0.000726. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kommunitas turukapitalisatsioon?
KOM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOM ringlev varu?
KOM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOM (ATH) hind?
KOM saavutab ATH hinna summas 0.0137401928558099 USD.
Mis oli kõigi aegade KOM madalaim (ATL) hind?
KOM nägi ATL hinda summas 0.000380504480721245 USD.
Milline on KOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOM kauplemismaht on $ 44.41K USD.
Kas KOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

