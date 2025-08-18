Mis on Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kommunitas (KOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kommunitas (KOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kommunitas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kommunitas hinna ennustust kohe!

Kommunitas (KOM) tokenoomika

Kommunitas (KOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Kommunitas (KOM) tänapäeval väärt? Reaalajas KOM hind USD on 0.000726 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOM/USD hind? $ 0.000726 . Milline on Kommunitas turukapitalisatsioon? KOM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOM ringlev varu? KOM ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOM (ATH) hind? KOM saavutab ATH hinna summas 0.0137401928558099 USD . Mis oli kõigi aegade KOM madalaim (ATL) hind? KOM nägi ATL hinda summas 0.000380504480721245 USD . Milline on KOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOM kauplemismaht on $ 44.41K USD .

Värsked uudised

