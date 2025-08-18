Kyber Network (KNC) reaalajas hind on $ 0.4124. Viimase 24 tunni jooksul KNC kaubeldud madalaim $ 0.4066 ja kõrgeim $ 0.4225 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.715659905177939 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25991972993251367.
Lüliajalise tootluse osas on KNC muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -2.11% 24 tunni vältel -6.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kyber Network (KNC) – turuteave
No.446
$ 77.35M
$ 223.03K
$ 99.17M
187.56M
240,458,718.7786428
2017-09-25 00:00:00
$ 0.5
ETH
Kyber Network praegune turukapitalisatsioon on $ 77.35M$ 223.03K 24 tunnise kauplemismahuga. KNC ringlev varu on 187.56M, mille koguvaru on 240458718.7786428. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kyber Network (KNC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kyber Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.008889
-2.11%
30 päeva
$ -0.0182
-4.23%
60 päeva
$ +0.0912
+28.39%
90 päeva
$ +0.0525
+14.58%
Kyber Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris KNC muutuse $ -0.008889 (-2.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kyber Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0182 (-4.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kyber Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KNC $ +0.0912 (+28.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kyber Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0525 (+14.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kyber Network (KNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.
Kyber Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kyber Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KNC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kyber Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kyber Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kyber Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kyber Network (KNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kyber Network (KNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kyber Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kyber Network (KNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kyber Network (KNC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kyber Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kyber Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
