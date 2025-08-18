Rohkem infot KNC

Kyber Network hind(KNC)

1 KNC/USD reaalajas hind:

$0.4124
$0.4124$0.4124
-2.11%1D
USD
Kyber Network (KNC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:02:25 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4066
$ 0.4066$ 0.4066
24 h madal
$ 0.4225
$ 0.4225$ 0.4225
24 h kõrge

$ 0.4066
$ 0.4066$ 0.4066

$ 0.4225
$ 0.4225$ 0.4225

$ 5.715659905177939
$ 5.715659905177939$ 5.715659905177939

$ 0.25991972993251367
$ 0.25991972993251367$ 0.25991972993251367

-0.22%

-2.11%

-6.15%

-6.15%

Kyber Network (KNC) reaalajas hind on $ 0.4124. Viimase 24 tunni jooksul KNC kaubeldud madalaim $ 0.4066 ja kõrgeim $ 0.4225 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.715659905177939 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25991972993251367.

Lüliajalise tootluse osas on KNC muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -2.11% 24 tunni vältel -6.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kyber Network (KNC) – turuteave

No.446

$ 77.35M
$ 77.35M$ 77.35M

$ 223.03K
$ 223.03K$ 223.03K

$ 99.17M
$ 99.17M$ 99.17M

187.56M
187.56M 187.56M

240,458,718.7786428
240,458,718.7786428 240,458,718.7786428

2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

ETH

Kyber Network praegune turukapitalisatsioon on $ 77.35M $ 223.03K 24 tunnise kauplemismahuga. KNC ringlev varu on 187.56M, mille koguvaru on 240458718.7786428. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kyber Network (KNC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kyber Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.008889-2.11%
30 päeva$ -0.0182-4.23%
60 päeva$ +0.0912+28.39%
90 päeva$ +0.0525+14.58%
Kyber Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris KNC muutuse $ -0.008889 (-2.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kyber Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0182 (-4.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kyber Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KNC $ +0.0912 (+28.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kyber Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0525 (+14.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kyber Network (KNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kyber Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kyber Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KNC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kyber Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kyber Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kyber Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kyber Network (KNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kyber Network (KNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kyber Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kyber Network hinna ennustust kohe!

Kyber Network (KNC) tokenoomika

Kyber Network (KNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kyber Network (KNC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kyber Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kyber Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KNC kohalike valuutade suhtes

1 Kyber Network(KNC)/VND
10,852.306
1 Kyber Network(KNC)/AUD
A$0.630972
1 Kyber Network(KNC)/GBP
0.301052
1 Kyber Network(KNC)/EUR
0.35054
1 Kyber Network(KNC)/USD
$0.4124
1 Kyber Network(KNC)/MYR
RM1.736204
1 Kyber Network(KNC)/TRY
16.84654
1 Kyber Network(KNC)/JPY
¥60.6228
1 Kyber Network(KNC)/ARS
ARS$534.194092
1 Kyber Network(KNC)/RUB
32.843536
1 Kyber Network(KNC)/INR
36.089124
1 Kyber Network(KNC)/IDR
Rp6,651.611972
1 Kyber Network(KNC)/KRW
572.774112
1 Kyber Network(KNC)/PHP
23.32122
1 Kyber Network(KNC)/EGP
￡E.19.885928
1 Kyber Network(KNC)/BRL
R$2.22696
1 Kyber Network(KNC)/CAD
C$0.569112
1 Kyber Network(KNC)/BDT
50.081856
1 Kyber Network(KNC)/NGN
632.514376
1 Kyber Network(KNC)/UAH
16.995004
1 Kyber Network(KNC)/VES
Bs55.674
1 Kyber Network(KNC)/CLP
$397.5536
1 Kyber Network(KNC)/PKR
Rs116.824672
1 Kyber Network(KNC)/KZT
223.277484
1 Kyber Network(KNC)/THB
฿13.345264
1 Kyber Network(KNC)/TWD
NT$12.384372
1 Kyber Network(KNC)/AED
د.إ1.513508
1 Kyber Network(KNC)/CHF
Fr0.32992
1 Kyber Network(KNC)/HKD
HK$3.224968
1 Kyber Network(KNC)/AMD
֏157.644024
1 Kyber Network(KNC)/MAD
.د.م3.707476
1 Kyber Network(KNC)/MXN
$7.720128
1 Kyber Network(KNC)/PLN
1.497012
1 Kyber Network(KNC)/RON
лв1.781568
1 Kyber Network(KNC)/SEK
kr3.930172
1 Kyber Network(KNC)/BGN
лв0.688708
1 Kyber Network(KNC)/HUF
Ft139.135512
1 Kyber Network(KNC)/CZK
8.615036
1 Kyber Network(KNC)/KWD
د.ك0.125782
1 Kyber Network(KNC)/ILS
1.389788
1 Kyber Network(KNC)/NOK
kr4.189984
1 Kyber Network(KNC)/NZD
$0.692832

Kyber Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kyber Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kyber Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kyber Network kohta

Kui palju on Kyber Network (KNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNC hind USD on 0.4124 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNC/USD hind?
Praegune hind KNC/USD on $ 0.4124. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kyber Network turukapitalisatsioon?
KNC turukapitalisatsioon on $ 77.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNC ringlev varu?
KNC ringlev varu on 187.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNC (ATH) hind?
KNC saavutab ATH hinna summas 5.715659905177939 USD.
Mis oli kõigi aegade KNC madalaim (ATL) hind?
KNC nägi ATL hinda summas 0.25991972993251367 USD.
Milline on KNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNC kauplemismaht on $ 223.03K USD.
Kas KNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNC hinna ennustust.
2025-08-18 05:02:25 (UTC+8)

Kyber Network (KNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 KNC = 0.4124 USD

