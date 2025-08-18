Mis on Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network (KIMA) tokenoomika

Kima Network (KIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kima Network kohta Kui palju on Kima Network (KIMA) tänapäeval väärt? Reaalajas KIMA hind USD on 0.08748 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIMA/USD hind? $ 0.08748 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIMA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kima Network turukapitalisatsioon? KIMA turukapitalisatsioon on $ 5.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIMA ringlev varu? KIMA ringlev varu on 58.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIMA (ATH) hind? KIMA saavutab ATH hinna summas 1.095506932178614 USD . Mis oli kõigi aegade KIMA madalaim (ATL) hind? KIMA nägi ATL hinda summas 0.04643687296747349 USD . Milline on KIMA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIMA kauplemismaht on $ 59.66K USD . Kas KIMA sel aastal kõrgemale ka suundub? KIMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIMA hinna ennustust

Kima Network (KIMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

