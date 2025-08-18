Kima Network (KIMA) reaalajas hind on $ 0.08748. Viimase 24 tunni jooksul KIMA kaubeldud madalaim $ 0.085 ja kõrgeim $ 0.08915 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.095506932178614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04643687296747349.
Lüliajalise tootluse osas on KIMA muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, +1.37% 24 tunni vältel -9.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kima Network (KIMA) – turuteave
No.1417
$ 5.11M
$ 59.66K
$ 18.37M
58.46M
210,000,000
210,000,000
27.83%
ARB
Kima Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.11M$ 59.66K 24 tunnise kauplemismahuga. KIMA ringlev varu on 58.46M, mille koguvaru on 210000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.37M.
Kima Network (KIMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kima Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0011823
+1.37%
30 päeva
$ +0.00138
+1.60%
60 päeva
$ +0.00076
+0.87%
90 päeva
$ -0.03053
-25.88%
Kima Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris KIMA muutuse $ +0.0011823 (+1.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kima Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00138 (+1.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kima Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIMA $ +0.00076 (+0.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kima Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03053 (-25.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kima Network (KIMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.
Kima Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kima Network (KIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kima Network (KIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kima Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kima Network (KIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
