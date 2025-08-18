Rohkem infot KIMA

Kima Network logo

Kima Network hind(KIMA)

1 KIMA/USD reaalajas hind:

$0.08748
$0.08748
+1.37%1D
USD
Kima Network (KIMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:40:32 (UTC+8)

Kima Network (KIMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.085
$ 0.085
24 h madal
$ 0.08915
$ 0.08915
24 h kõrge

$ 0.085
$ 0.085

$ 0.08915
$ 0.08915

$ 1.095506932178614
$ 1.095506932178614

$ 0.04643687296747349
$ 0.04643687296747349

+0.37%

+1.37%

-9.92%

-9.92%

Kima Network (KIMA) reaalajas hind on $ 0.08748. Viimase 24 tunni jooksul KIMA kaubeldud madalaim $ 0.085 ja kõrgeim $ 0.08915 näitab aktiivset turu volatiivsust. KIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.095506932178614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04643687296747349.

Lüliajalise tootluse osas on KIMA muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, +1.37% 24 tunni vältel -9.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kima Network (KIMA) – turuteave

No.1417

$ 5.11M
$ 5.11M

$ 59.66K
$ 59.66K

$ 18.37M
$ 18.37M

58.46M
58.46M

210,000,000
210,000,000

210,000,000
210,000,000

27.83%

ARB

Kima Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.11M $ 59.66K 24 tunnise kauplemismahuga. KIMA ringlev varu on 58.46M, mille koguvaru on 210000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.37M.

Kima Network (KIMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kima Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0011823+1.37%
30 päeva$ +0.00138+1.60%
60 päeva$ +0.00076+0.87%
90 päeva$ -0.03053-25.88%
Kima Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris KIMA muutuse $ +0.0011823 (+1.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kima Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00138 (+1.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kima Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KIMA $ +0.00076 (+0.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kima Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03053 (-25.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kima Network (KIMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kima Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kima Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KIMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kima Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kima Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kima Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kima Network (KIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kima Network (KIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kima Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kima Network hinna ennustust kohe!

Kima Network (KIMA) tokenoomika

Kima Network (KIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kima Network (KIMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kima Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kima Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KIMA kohalike valuutade suhtes

1 Kima Network(KIMA)/VND
2,302.0362
1 Kima Network(KIMA)/AUD
A$0.1329696
1 Kima Network(KIMA)/GBP
0.0638604
1 Kima Network(KIMA)/EUR
0.074358
1 Kima Network(KIMA)/USD
$0.08748
1 Kima Network(KIMA)/MYR
RM0.3682908
1 Kima Network(KIMA)/TRY
3.5683092
1 Kima Network(KIMA)/JPY
¥12.85956
1 Kima Network(KIMA)/ARS
ARS$113.4624348
1 Kima Network(KIMA)/RUB
6.9730308
1 Kima Network(KIMA)/INR
7.6553748
1 Kima Network(KIMA)/IDR
Rp1,410.9675444
1 Kima Network(KIMA)/KRW
121.4992224
1 Kima Network(KIMA)/PHP
4.946994
1 Kima Network(KIMA)/EGP
￡E.4.2217848
1 Kima Network(KIMA)/BRL
R$0.472392
1 Kima Network(KIMA)/CAD
C$0.1207224
1 Kima Network(KIMA)/BDT
10.6235712
1 Kima Network(KIMA)/NGN
134.1715752
1 Kima Network(KIMA)/UAH
3.6050508
1 Kima Network(KIMA)/VES
Bs11.8098
1 Kima Network(KIMA)/CLP
$84.33072
1 Kima Network(KIMA)/PKR
Rs24.7813344
1 Kima Network(KIMA)/KZT
47.3625468
1 Kima Network(KIMA)/THB
฿2.825604
1 Kima Network(KIMA)/TWD
NT$2.6270244
1 Kima Network(KIMA)/AED
د.إ0.3210516
1 Kima Network(KIMA)/CHF
Fr0.069984
1 Kima Network(KIMA)/HKD
HK$0.6840936
1 Kima Network(KIMA)/AMD
֏33.4401048
1 Kima Network(KIMA)/MAD
.د.م0.7864452
1 Kima Network(KIMA)/MXN
$1.6507476
1 Kima Network(KIMA)/PLN
0.3184272
1 Kima Network(KIMA)/RON
лв0.3779136
1 Kima Network(KIMA)/SEK
kr0.835434
1 Kima Network(KIMA)/BGN
лв0.1460916
1 Kima Network(KIMA)/HUF
Ft29.533248
1 Kima Network(KIMA)/CZK
1.828332
1 Kima Network(KIMA)/KWD
د.ك0.0266814
1 Kima Network(KIMA)/ILS
0.2948076
1 Kima Network(KIMA)/NOK
kr0.8914212
1 Kima Network(KIMA)/NZD
$0.1469664

Kima Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kima Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kima Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kima Network kohta

Kui palju on Kima Network (KIMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIMA hind USD on 0.08748 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIMA/USD hind?
Praegune hind KIMA/USD on $ 0.08748. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kima Network turukapitalisatsioon?
KIMA turukapitalisatsioon on $ 5.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIMA ringlev varu?
KIMA ringlev varu on 58.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIMA (ATH) hind?
KIMA saavutab ATH hinna summas 1.095506932178614 USD.
Mis oli kõigi aegade KIMA madalaim (ATL) hind?
KIMA nägi ATL hinda summas 0.04643687296747349 USD.
Milline on KIMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIMA kauplemismaht on $ 59.66K USD.
Kas KIMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:40:32 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.08748
