Kima Network (KIMA) teave Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Ametlik veebisait: https://kima.network Valge raamat: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Ostke KIMA kohe!

Kima Network (KIMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kima Network (KIMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Koguvaru: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ringlev varu: $ 58.47M $ 58.47M $ 58.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Praegune hind: $ 0.08571 $ 0.08571 $ 0.08571 Lisateave Kima Network (KIMA) hinna kohta

Kima Network (KIMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kima Network (KIMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIMA tokeni tokenoomikat, avastage KIMA tokeni reaalajas hinda!

Kima Network (KIMA) hinna ajalugu KIMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KIMA hinna ajalugu kohe!

KIMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIMA võiks suunduda? Meie KIMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIMA tokeni hinna ennustust kohe!

