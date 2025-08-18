JetTon Game (JETTON) reaalajas hind on $ 0.19332. Viimase 24 tunni jooksul JETTON kaubeldud madalaim $ 0.19281 ja kõrgeim $ 0.1945 näitab aktiivset turu volatiivsust. JETTONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.4354176484113172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1199002098862238.
Lüliajalise tootluse osas on JETTON muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -0.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JetTon Game (JETTON) – turuteave
No.1939
$ 1.57M
$ 75.44K
$ 19.33M
8.11M
100,000,000
84,098,401
8.11%
TONCOIN
JetTon Game praegune turukapitalisatsioon on $ 1.57M$ 75.44K 24 tunnise kauplemismahuga. JETTON ringlev varu on 8.11M, mille koguvaru on 84098401. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.33M.
JetTon Game (JETTON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse JetTon Game tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0007375
-0.38%
30 päeva
$ -0.00197
-1.01%
60 päeva
$ +0.00661
+3.54%
90 päeva
$ +0.00812
+4.38%
JetTon Game Hinnamuutus täna
Täna registreeris JETTON muutuse $ -0.0007375 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
JetTon Game 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00197 (-1.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
JetTon Game 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JETTON $ +0.00661 (+3.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
JetTon Game 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00812 (+4.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada JetTon Game (JETTON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.
JetTon Game on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JetTon Game investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JETTON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse JetTon Game kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JetTon Game ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
JetTon Game hinna ennustus (USD)
Kui palju on JetTon Game (JETTON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JetTon Game (JETTON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JetTon Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
JetTon Game (JETTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JETTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
JetTon Game (JETTON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas JetTon Game osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JetTon Game osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.