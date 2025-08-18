Rohkem infot JETTON

JETTON Hinnainfo

JETTON Valge raamat

JETTON Ametlik veebisait

JETTON Tokenoomika

JETTON Hinnaprognoos

JETTON Ajalugu

JETTON – ostujuhend

JETTON-usaldusraha valuutakonverter

JETTON Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JetTon Game logo

JetTon Game hind(JETTON)

1 JETTON/USD reaalajas hind:

$0.19334
$0.19334$0.19334
-0.38%1D
USD
JetTon Game (JETTON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:39:14 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.19281
$ 0.19281$ 0.19281
24 h madal
$ 0.1945
$ 0.1945$ 0.1945
24 h kõrge

$ 0.19281
$ 0.19281$ 0.19281

$ 0.1945
$ 0.1945$ 0.1945

$ 3.4354176484113172
$ 3.4354176484113172$ 3.4354176484113172

$ 0.1199002098862238
$ 0.1199002098862238$ 0.1199002098862238

+0.07%

-0.38%

-0.50%

-0.50%

JetTon Game (JETTON) reaalajas hind on $ 0.19332. Viimase 24 tunni jooksul JETTON kaubeldud madalaim $ 0.19281 ja kõrgeim $ 0.1945 näitab aktiivset turu volatiivsust. JETTONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.4354176484113172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1199002098862238.

Lüliajalise tootluse osas on JETTON muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -0.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JetTon Game (JETTON) – turuteave

No.1939

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 75.44K
$ 75.44K$ 75.44K

$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M

8.11M
8.11M 8.11M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

84,098,401
84,098,401 84,098,401

8.11%

TONCOIN

JetTon Game praegune turukapitalisatsioon on $ 1.57M $ 75.44K 24 tunnise kauplemismahuga. JETTON ringlev varu on 8.11M, mille koguvaru on 84098401. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.33M.

JetTon Game (JETTON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse JetTon Game tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007375-0.38%
30 päeva$ -0.00197-1.01%
60 päeva$ +0.00661+3.54%
90 päeva$ +0.00812+4.38%
JetTon Game Hinnamuutus täna

Täna registreeris JETTON muutuse $ -0.0007375 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

JetTon Game 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00197 (-1.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

JetTon Game 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JETTON $ +0.00661 (+3.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

JetTon Game 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00812 (+4.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada JetTon Game (JETTON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe JetTon Game hinnaajaloo lehte.

Mis on JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JetTon Game investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JETTON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse JetTon Game kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JetTon Game ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JetTon Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on JetTon Game (JETTON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JetTon Game (JETTON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JetTon Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JetTon Game hinna ennustust kohe!

JetTon Game (JETTON) tokenoomika

JetTon Game (JETTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JETTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JetTon Game (JETTON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JetTon Game osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JetTon Game osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JETTON kohalike valuutade suhtes

1 JetTon Game(JETTON)/VND
5,087.2158
1 JetTon Game(JETTON)/AUD
A$0.2938464
1 JetTon Game(JETTON)/GBP
0.1411236
1 JetTon Game(JETTON)/EUR
0.164322
1 JetTon Game(JETTON)/USD
$0.19332
1 JetTon Game(JETTON)/MYR
RM0.8138772
1 JetTon Game(JETTON)/TRY
7.8855228
1 JetTon Game(JETTON)/JPY
¥28.41804
1 JetTon Game(JETTON)/ARS
ARS$250.7379732
1 JetTon Game(JETTON)/RUB
15.4095372
1 JetTon Game(JETTON)/INR
16.9174332
1 JetTon Game(JETTON)/IDR
Rp3,118.0640796
1 JetTon Game(JETTON)/KRW
268.4982816
1 JetTon Game(JETTON)/PHP
10.932246
1 JetTon Game(JETTON)/EGP
￡E.9.3296232
1 JetTon Game(JETTON)/BRL
R$1.043928
1 JetTon Game(JETTON)/CAD
C$0.2667816
1 JetTon Game(JETTON)/BDT
23.4767808
1 JetTon Game(JETTON)/NGN
296.5026168
1 JetTon Game(JETTON)/UAH
7.9667172
1 JetTon Game(JETTON)/VES
Bs26.0982
1 JetTon Game(JETTON)/CLP
$186.36048
1 JetTon Game(JETTON)/PKR
Rs54.7636896
1 JetTon Game(JETTON)/KZT
104.6653812
1 JetTon Game(JETTON)/THB
฿6.244236
1 JetTon Game(JETTON)/TWD
NT$5.8053996
1 JetTon Game(JETTON)/AED
د.إ0.7094844
1 JetTon Game(JETTON)/CHF
Fr0.154656
1 JetTon Game(JETTON)/HKD
HK$1.5117624
1 JetTon Game(JETTON)/AMD
֏73.8985032
1 JetTon Game(JETTON)/MAD
.د.م1.7379468
1 JetTon Game(JETTON)/MXN
$3.6479484
1 JetTon Game(JETTON)/PLN
0.7036848
1 JetTon Game(JETTON)/RON
лв0.8351424
1 JetTon Game(JETTON)/SEK
kr1.846206
1 JetTon Game(JETTON)/BGN
лв0.3228444
1 JetTon Game(JETTON)/HUF
Ft65.264832
1 JetTon Game(JETTON)/CZK
4.040388
1 JetTon Game(JETTON)/KWD
د.ك0.0589626
1 JetTon Game(JETTON)/ILS
0.6514884
1 JetTon Game(JETTON)/NOK
kr1.9699308
1 JetTon Game(JETTON)/NZD
$0.3247776

JetTon Game ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JetTon Game võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse JetTon Game ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JetTon Game kohta

Kui palju on JetTon Game (JETTON) tänapäeval väärt?
Reaalajas JETTON hind USD on 0.19332 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JETTON/USD hind?
Praegune hind JETTON/USD on $ 0.19332. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JetTon Game turukapitalisatsioon?
JETTON turukapitalisatsioon on $ 1.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JETTON ringlev varu?
JETTON ringlev varu on 8.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JETTON (ATH) hind?
JETTON saavutab ATH hinna summas 3.4354176484113172 USD.
Mis oli kõigi aegade JETTON madalaim (ATL) hind?
JETTON nägi ATL hinda summas 0.1199002098862238 USD.
Milline on JETTON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JETTON kauplemismaht on $ 75.44K USD.
Kas JETTON sel aastal kõrgemale ka suundub?
JETTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JETTON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:39:14 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JETTON/USD kalkulaator

Summa

JETTON
JETTON
USD
USD

1 JETTON = 0.19332 USD

Kauplemine: JETTON

JETTONUSDT
$0.19334
$0.19334$0.19334
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu