JetTon Game (JETTON) teave JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. Ametlik veebisait: https://jetton.investments/en Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Ostke JETTON kohe!

Turukapital: $ 1.53M Koguvaru: $ 84.10M Ringlev varu: $ 8.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1199002098862238 Praegune hind: $ 0.18825 Lisateave JetTon Game (JETTON) hinna kohta

JetTon Game (JETTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JetTon Game (JETTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JETTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JETTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JETTON tokeni tokenoomikat, avastage JETTON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JETTON Kas olete huvitatud JetTon Game (JETTON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JETTON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JETTON MEXC-ist osta!

JetTon Game (JETTON) hinna ajalugu JETTON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JETTON hinna ajalugu kohe!

JETTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JETTON võiks suunduda? Meie JETTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JETTON tokeni hinna ennustust kohe!

