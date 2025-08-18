Rohkem infot INSP

Inspect hind(INSP)

1 INSP/USD reaalajas hind:

$0.03544
$0.03544$0.03544
-0.47%1D
USD
Inspect (INSP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:18:55 (UTC+8)

Inspect (INSP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0345
$ 0.0345$ 0.0345
24 h madal
$ 0.0389
$ 0.0389$ 0.0389
24 h kõrge

$ 0.0345
$ 0.0345$ 0.0345

$ 0.0389
$ 0.0389$ 0.0389

$ 1.3073823161861293
$ 1.3073823161861293$ 1.3073823161861293

$ 0.003948942101004962
$ 0.003948942101004962$ 0.003948942101004962

+1.11%

-0.47%

-20.58%

-20.58%

Inspect (INSP) reaalajas hind on $ 0.03544. Viimase 24 tunni jooksul INSP kaubeldud madalaim $ 0.0345 ja kõrgeim $ 0.0389 näitab aktiivset turu volatiivsust. INSPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3073823161861293 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003948942101004962.

Lüliajalise tootluse osas on INSP muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel -20.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Inspect (INSP) – turuteave

No.904

$ 19.42M
$ 19.42M$ 19.42M

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 35.44M
$ 35.44M$ 35.44M

547.90M
547.90M 547.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

54.79%

ETH

Inspect praegune turukapitalisatsioon on $ 19.42M $ 1.87M 24 tunnise kauplemismahuga. INSP ringlev varu on 547.90M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.44M.

Inspect (INSP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Inspect tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001674-0.47%
30 päeva$ +0.01615+83.72%
60 päeva$ +0.0304+603.17%
90 päeva$ +0.03066+641.42%
Inspect Hinnamuutus täna

Täna registreeris INSP muutuse $ -0.0001674 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Inspect 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01615 (+83.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Inspect 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INSP $ +0.0304 (+603.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Inspect 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03066 (+641.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Inspect (INSP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Inspect hinnaajaloo lehte.

Mis on Inspect (INSP)

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Inspect on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Inspect investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Inspect kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Inspect ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Inspect hinna ennustus (USD)

Kui palju on Inspect (INSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inspect (INSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inspect nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Inspect hinna ennustust kohe!

Inspect (INSP) tokenoomika

Inspect (INSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inspect (INSP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Inspect osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Inspect osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INSP kohalike valuutade suhtes

Inspect ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Inspect võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Inspect ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inspect kohta

Kui palju on Inspect (INSP) tänapäeval väärt?
Reaalajas INSP hind USD on 0.03544 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INSP/USD hind?
Praegune hind INSP/USD on $ 0.03544. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Inspect turukapitalisatsioon?
INSP turukapitalisatsioon on $ 19.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INSP ringlev varu?
INSP ringlev varu on 547.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INSP (ATH) hind?
INSP saavutab ATH hinna summas 1.3073823161861293 USD.
Mis oli kõigi aegade INSP madalaim (ATL) hind?
INSP nägi ATL hinda summas 0.003948942101004962 USD.
Milline on INSP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INSP kauplemismaht on $ 1.87M USD.
Kas INSP sel aastal kõrgemale ka suundub?
INSP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INSP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:18:55 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

