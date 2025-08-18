Inspect (INSP) reaalajas hind on $ 0.03544. Viimase 24 tunni jooksul INSP kaubeldud madalaim $ 0.0345 ja kõrgeim $ 0.0389 näitab aktiivset turu volatiivsust. INSPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3073823161861293 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003948942101004962.
Lüliajalise tootluse osas on INSP muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel -20.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Inspect (INSP) – turuteave
No.904
$ 19.42M
$ 1.87M
$ 35.44M
547.90M
1,000,000,000
1,000,000,000
54.79%
ETH
Inspect praegune turukapitalisatsioon on $ 19.42M$ 1.87M 24 tunnise kauplemismahuga. INSP ringlev varu on 547.90M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.44M.
Inspect (INSP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Inspect tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001674
-0.47%
30 päeva
$ +0.01615
+83.72%
60 päeva
$ +0.0304
+603.17%
90 päeva
$ +0.03066
+641.42%
Inspect Hinnamuutus täna
Täna registreeris INSP muutuse $ -0.0001674 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Inspect 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01615 (+83.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Inspect 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INSP $ +0.0304 (+603.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Inspect 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03066 (+641.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Inspect (INSP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.
Inspect on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Inspect investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida INSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Inspect kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Inspect ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Inspect hinna ennustus (USD)
Kui palju on Inspect (INSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Inspect (INSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Inspect nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Inspect (INSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Inspect (INSP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Inspect osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Inspect osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.