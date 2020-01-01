Inspect (INSP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Inspect (INSP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Inspect (INSP) teave Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Ametlik veebisait: https://www.inspect.xyz Valge raamat: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Ostke INSP kohe!

Inspect (INSP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Inspect (INSP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.84M $ 26.84M $ 26.84M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 798.37M $ 798.37M $ 798.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.62M $ 33.62M $ 33.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 Praegune hind: $ 0.03362 $ 0.03362 $ 0.03362 Lisateave Inspect (INSP) hinna kohta

Inspect (INSP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Inspect (INSP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INSP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INSP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INSP tokeni tokenoomikat, avastage INSP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust INSP Kas olete huvitatud Inspect (INSP) lisamisest oma portfooliosse?

Inspect (INSP) hinna ajalugu INSP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INSP hinna ajalugu kohe!

INSP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INSP võiks suunduda? Meie INSP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INSP tokeni hinna ennustust kohe!

