INI hind(INI)

1 INI/USD reaalajas hind:

$0.03245
+0.37%1D
INI (INI) reaalajas hinnagraafik
INI (INI) hinna teave (USD)

INI (INI) reaalajas hind on $ 0.03243. Viimase 24 tunni jooksul INI kaubeldud madalaim $ 0.03193 ja kõrgeim $ 0.03695 näitab aktiivset turu volatiivsust. INIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on INI muutunud +1.12% viimase tunni jooksul, +0.37% 24 tunni vältel -22.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

INI (INI) – turuteave

INICHAIN

INI praegune turukapitalisatsioon on -- $ 200.01K 24 tunnise kauplemismahuga. INI ringlev varu on --, mille koguvaru on 6000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 194.58M.

INI (INI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse INI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001196+0.37%
30 päeva$ -0.0192-37.19%
60 päeva$ +0.01243+62.15%
90 päeva$ +0.01243+62.15%
INI Hinnamuutus täna

Täna registreeris INI muutuse $ +0.0001196 (+0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

INI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0192 (-37.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

INI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INI $ +0.01243 (+62.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

INI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01243 (+62.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada INI (INI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe INI hinnaajaloo lehte.

Mis on INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

INI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie INI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse INI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie INI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

INI hinna ennustus (USD)

Kui palju on INI (INI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie INI (INI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida INI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake INI hinna ennustust kohe!

INI (INI) tokenoomika

INI (INI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

INI (INI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas INI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust INI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INI kohalike valuutade suhtes

INI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest INI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse INI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INI kohta

Kui palju on INI (INI) tänapäeval väärt?
Reaalajas INI hind USD on 0.03243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INI/USD hind?
Praegune hind INI/USD on $ 0.03243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on INI turukapitalisatsioon?
INI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INI ringlev varu?
INI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INI (ATH) hind?
INI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade INI madalaim (ATL) hind?
INI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on INI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INI kauplemismaht on $ 200.01K USD.
Kas INI sel aastal kõrgemale ka suundub?
INI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INI hinna ennustust.
INI (INI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

