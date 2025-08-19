Mis on INI (INI)

InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS.

Kui palju on INI (INI) tänapäeval väärt? Reaalajas INI hind USD on 0.03243 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INI/USD hind? $ 0.03243 . Milline on INI turukapitalisatsioon? INI turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INI ringlev varu? INI ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INI (ATH) hind? INI saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade INI madalaim (ATL) hind? INI nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on INI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INI kauplemismaht on $ 200.01K USD .

