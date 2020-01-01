INI (INI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi INI (INI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

INI (INI) teave InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. Ametlik veebisait: https://www.initverse.org/ Valge raamat: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://iniscan.com/ Ostke INI kohe!

INI (INI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage INI (INI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 210.48M $ 210.48M $ 210.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.03508 $ 0.03508 $ 0.03508 Lisateave INI (INI) hinna kohta

INI (INI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud INI (INI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INI tokeni tokenoomikat, avastage INI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust INI Kas olete huvitatud INI (INI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid INI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas INI MEXC-ist osta!

INI (INI) hinna ajalugu INI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INI hinna ajalugu kohe!

INI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INI võiks suunduda? Meie INI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INI tokeni hinna ennustust kohe!

