IMGN Labs hind(IMGN)

1 IMGN/USD reaalajas hind:

$0.00599
-1.28%1D
USD
IMGN Labs (IMGN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:37:23 (UTC+8)

IMGN Labs (IMGN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005747
24 h madal
$ 0.00659
24 h kõrge

$ 0.005747
$ 0.00659
$ 0.008026058617581655
$ 0.002918967562105707
+0.14%

-1.28%

+30.46%

+30.46%

IMGN Labs (IMGN) reaalajas hind on $ 0.006017. Viimase 24 tunni jooksul IMGN kaubeldud madalaim $ 0.005747 ja kõrgeim $ 0.00659 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMGNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.008026058617581655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002918967562105707.

Lüliajalise tootluse osas on IMGN muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel +30.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IMGN Labs (IMGN) – turuteave

No.1430

$ 5.12M
$ 47.72K
$ 6.02M
850.52M
1,000,000,000
1,000,000,000
85.05%

BASE

IMGN Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 5.12M $ 47.72K 24 tunnise kauplemismahuga. IMGN ringlev varu on 850.52M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.02M.

IMGN Labs (IMGN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IMGN Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00007767-1.28%
30 päeva$ +0.001916+46.72%
60 päeva$ +0.002436+68.02%
90 päeva$ +0.00014+2.38%
IMGN Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris IMGN muutuse $ -0.00007767 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IMGN Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001916 (+46.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IMGN Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMGN $ +0.002436 (+68.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IMGN Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00014 (+2.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IMGN Labs (IMGN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IMGN Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on IMGN Labs (IMGN)

IMGN Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IMGN Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IMGN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IMGN Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IMGN Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IMGN Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on IMGN Labs (IMGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IMGN Labs (IMGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IMGN Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IMGN Labs hinna ennustust kohe!

IMGN Labs (IMGN) tokenoomika

IMGN Labs (IMGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IMGN Labs (IMGN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IMGN Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IMGN Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IMGN kohalike valuutade suhtes

1 IMGN Labs(IMGN)/VND
158.337355
1 IMGN Labs(IMGN)/AUD
A$0.00914584
1 IMGN Labs(IMGN)/GBP
0.00439241
1 IMGN Labs(IMGN)/EUR
0.00511445
1 IMGN Labs(IMGN)/USD
$0.006017
1 IMGN Labs(IMGN)/MYR
RM0.02533157
1 IMGN Labs(IMGN)/TRY
0.24543343
1 IMGN Labs(IMGN)/JPY
¥0.884499
1 IMGN Labs(IMGN)/ARS
ARS$7.80410917
1 IMGN Labs(IMGN)/RUB
0.47961507
1 IMGN Labs(IMGN)/INR
0.52654767
1 IMGN Labs(IMGN)/IDR
Rp97.04837351
1 IMGN Labs(IMGN)/KRW
8.35689096
1 IMGN Labs(IMGN)/PHP
0.34026135
1 IMGN Labs(IMGN)/EGP
￡E.0.29038042
1 IMGN Labs(IMGN)/BRL
R$0.0324918
1 IMGN Labs(IMGN)/CAD
C$0.00830346
1 IMGN Labs(IMGN)/BDT
0.73070448
1 IMGN Labs(IMGN)/NGN
9.22851358
1 IMGN Labs(IMGN)/UAH
0.24796057
1 IMGN Labs(IMGN)/VES
Bs0.812295
1 IMGN Labs(IMGN)/CLP
$5.800388
1 IMGN Labs(IMGN)/PKR
Rs1.70449576
1 IMGN Labs(IMGN)/KZT
3.25766397
1 IMGN Labs(IMGN)/THB
฿0.1943491
1 IMGN Labs(IMGN)/TWD
NT$0.18069051
1 IMGN Labs(IMGN)/AED
د.إ0.02208239
1 IMGN Labs(IMGN)/CHF
Fr0.0048136
1 IMGN Labs(IMGN)/HKD
HK$0.04705294
1 IMGN Labs(IMGN)/AMD
֏2.30005842
1 IMGN Labs(IMGN)/MAD
.د.م0.05409283
1 IMGN Labs(IMGN)/MXN
$0.11354079
1 IMGN Labs(IMGN)/PLN
0.02190188
1 IMGN Labs(IMGN)/RON
лв0.02599344
1 IMGN Labs(IMGN)/SEK
kr0.05746235
1 IMGN Labs(IMGN)/BGN
лв0.01004839
1 IMGN Labs(IMGN)/HUF
Ft2.0313392
1 IMGN Labs(IMGN)/CZK
0.1257553
1 IMGN Labs(IMGN)/KWD
د.ك0.001835185
1 IMGN Labs(IMGN)/ILS
0.02027729
1 IMGN Labs(IMGN)/NOK
kr0.06131323
1 IMGN Labs(IMGN)/NZD
$0.01010856

IMGN Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IMGN Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse IMGN Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IMGN Labs kohta

Kui palju on IMGN Labs (IMGN) tänapäeval väärt?
Reaalajas IMGN hind USD on 0.006017 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IMGN/USD hind?
Praegune hind IMGN/USD on $ 0.006017. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IMGN Labs turukapitalisatsioon?
IMGN turukapitalisatsioon on $ 5.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IMGN ringlev varu?
IMGN ringlev varu on 850.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMGN (ATH) hind?
IMGN saavutab ATH hinna summas 0.008026058617581655 USD.
Mis oli kõigi aegade IMGN madalaim (ATL) hind?
IMGN nägi ATL hinda summas 0.002918967562105707 USD.
Milline on IMGN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IMGN kauplemismaht on $ 47.72K USD.
Kas IMGN sel aastal kõrgemale ka suundub?
IMGN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMGN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:37:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IMGN/USD kalkulaator

Summa

IMGN
IMGN
USD
USD

1 IMGN = 0.006017 USD

Kauplemine: IMGN

IMGNUSDT
$0.00599
$0.00599$0.00599
-1.28%

Liituge MEXC-ga juba täna

