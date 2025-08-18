IMGN Labs (IMGN) reaalajas hind on $ 0.006017. Viimase 24 tunni jooksul IMGN kaubeldud madalaim $ 0.005747 ja kõrgeim $ 0.00659 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMGNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.008026058617581655 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002918967562105707.
Lüliajalise tootluse osas on IMGN muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel +30.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IMGN Labs (IMGN) – turuteave
No.1430
$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M
$ 47.72K
$ 47.72K$ 47.72K
$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M
850.52M
850.52M 850.52M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
85.05%
BASE
IMGN Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 5.12M$ 47.72K 24 tunnise kauplemismahuga. IMGN ringlev varu on 850.52M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.02M.
IMGN Labs (IMGN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IMGN Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00007767
-1.28%
30 päeva
$ +0.001916
+46.72%
60 päeva
$ +0.002436
+68.02%
90 päeva
$ +0.00014
+2.38%
IMGN Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris IMGN muutuse $ -0.00007767 (-1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IMGN Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001916 (+46.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IMGN Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMGN $ +0.002436 (+68.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IMGN Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00014 (+2.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IMGN Labs (IMGN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
IMGN Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IMGN Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IMGN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IMGN Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IMGN Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IMGN Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on IMGN Labs (IMGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IMGN Labs (IMGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IMGN Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IMGN Labs (IMGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IMGN Labs (IMGN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IMGN Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IMGN Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.